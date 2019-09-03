Характер Хабиба, напутствие отца и значимость UFC 242 для ОАЭ: о чём говорят за пять дней до боя Нурмагомедов — Порье

В преддверии боя за титул чемпиона UFC в лёгком весе между Хабибом Нурмагомедовым и Дастином Порье многие специалисты отмечают характер россиянина. По словам наставника американца Майка Брауна, в октагоне Хабиб оказывает колоссальное давление на соперников, вынуждая тех сдаваться. Отец действующего обладателя пояса Абдулманап Нурмагомедов заверил, что его сын будет придерживаться одной тактики, а также признался, что скажет ему перед поединком. Тем временем сам россиянин отметил значимость турнира UFC 242 для принимающей страны — ОАЭ.

До боя между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Дастином Порье остаётся пять дней. Эксперты, СМИ и болельщики с нетерпением ждут встречи, по итогам которой станет известно имя лучшего представителя лёгкой весовой категории в мире. Титульный поединок, венчающий турнир UFC 242 в Абу-Даби, начнётся в 23:00 по московскому времени. Именно в этот час бойцы должны будут сойтись в октагоне. Старт самого вечера запланирован на 19:00.

Большой интерес среди любителей боевых искусств вызывает не только сам поединок, но и всё, что его окружает. Особое внимание уделяется тому, как оба спортсмена готовились к главному событию в мире смешанных единоборств в этом году. Рассказывая о своём процессе подготовки, Нурмагомедов признался, что не ожидает лёгкой победы и в случае необходимости готов провести в октагоне всю ночь.

«Многие люди голодны только на пути к титулу. Когда они его завоёвывают, становятся знаменитыми, богатыми, а затем всё теряют. Но если внутри тебя горит огонь, ты не поменяешься. Сейчас у меня именно такой настрой, я так же сфокусирован, мотивирован, хочу увеличивать своё наследие с каждым боем. Дастин должен понять, что когда он войдёт в клетку, ему надо быть готовым на все 100%. А иначе я его прикончу. Пусть в Абу-Даби будет самый лучший Дастин», — рассказал россиянин в интервью YouTube-каналу UFC.

Кроме того, он отметил значимость турнира не только для Объединённых Арабских Эмиратов, но и для всего региона. По мнению действующего чемпиона, в скором времени он станет одним из главных центров смешанных единоборств в мире.

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Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, рассказал об условиях, в которых его сын…

«Многие знакомые хотят поддержать меня, они звонят и пишут, спрашивают, как можно достать билеты. Моя семья и друзья будут там. Отец очень рад присутствовать со мной в октагоне. Когда я сообщил ему эту новость, он решил, что и сам будет готовиться, сбросит вес, чтобы хорошо выглядеть. Это станет хорошим воспоминанием для нас обоих», — добавил он.

В свою очередь, Абдулманап Нурмагомедов отдаёт должное сопернику сына. По его словам, Порье находится в хорошей физической форме, в связи с чем действующий чемпион UFC должен оставаться сконцентрированным и придерживаться одной тактики.

«Не стоит заигрываться, нужно одно действие — решающее, решительное. Или перевод, или удар. Не стоит на протяжении всего боя пробовать себя, экспериментировать. Это нам не нужно», — цитирует специалиста сайт Первого канала.

В то же время именно отец является главной опорой бойца в Абу-Даби.

«Что скажу сыну перед боем? Ты лучший!» — признался Нурмагомедов-старший.

Многие отмечают характер россиянина, который позволил ему достичь подобных высот в смешанных единоборствах и одержать 27 побед в 27 боях. По мнению одного из тренеров Порье Майка Брауна, немногие соперники способны выдержать прессинг россиянина и оказать достойное сопротивление.

«Хабиб ставит тебя в некомфортное положение, оказывая сумасшедшее давление. И многие бойцы ломаются. Но с Дастином такого не будет», — заверил специалист.

Схожей позиции придерживается ещё один наставник американца — Фил Дару. Он особо отметил умение Нурмагомедова передвигаться по октагону и менять направление ударов. При этом он отметил, что Порье учитывает данные особенности соперника при подготовке, а также предположил, что поединок закончится досрочной победой его подопечного.

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За неделю до поединка с Дастином Порье Хабиб Нурмагомедов пообщался с журналистами. Действующий чемпион в лёгком весе рассказал, что…

«Забегая вперёд, могу сказать, что мы разберёмся с ним в четвёртом раунде. Измотаем его. Знаю, звучит смешно, но мы попытаемся заставить его вести бой в стойке и не дадим перевести схватку в партер. Будем работать по корпусу», — приводит слова Дару портал Bloody Elbow.

О своём серьёзном настрое на бой рассказал и сам временный чемпион UFC в лёгком весе. Он заявил, что готов пойти на риск, чтобы запутать соперника и вывести его из равновесия.

«Многие, оказавшись на земле, отсиживаются в гарде, и Хабиб связывает им руки и бьёт. Я приму плохую позицию, чтобы встать, чтобы перевернуть его, заставить работать. Это будет жёсткий бой. Мне просто нужно быть собой. И я докажу, что являюсь лучшим в мире», — сказал Порье.

Тем временем эксперты продолжают делиться своими прогнозами на исход боя. Так, экс-чемпион UFC в среднем весе Люк Рокхолд, хорошо знакомый с Нурмагомедовым по совместным тренировкам, выразил уверенность в том, что встреча пройдёт под диктовку россиянина.

«Дастин жёсткий, отдам ему должное, но у него были проблемы с такими соперниками, как Эдди Альварес. Но Хабиб — это не Эдди Альварес. В дивизионе Нурмагомедова нет никого, кто может ему противостоять. На тренировках ни один легковес никогда не давал мне тяжёлый бой. Кроме него. С ним мне приходится выкладываться на 100%. Он просто зверь», — заявил Рокхолд.

Источник: Россия Сегодня