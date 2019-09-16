Хет-трик Капризова помог ЦСКА обыграть «Локомотив» в регулярном чемпионате КХЛ

16 сентября 2019     16
Хет-трик Капризова помог ЦСКА обыграть «Локомотив» в регулярном чемпионате КХЛ

22:08

Московский ЦСКА взял верх над ярославским «Локомотивом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

© РИА Новости

Встреча прошла в Москве и завершилась со счётом 5:2 в пользу хозяев.

В составе армейцев хет-трик оформил Кирилл Капризов, а также по разу отличились Сергей Калинин и Михаил Григоренко. У гостей шайбы забросили Стефан Да Коста и Якуб Накладал.

В другом матче игрового дня рижское «Динамо» в овертайме одолело хабаровский «Амур».

Ранее «Ак Барс» одержал четвёртую победу подряд в КХЛ.

‘; result += ‘‘ + data[i].title + ‘‘; result += ”; } result += ”; document.getElementById(“mediametrics”).innerHTML=result; } (function() { var script = document.createElement(‘script’); script.src = ‘https://mediametrics.ru/partner/inject/online.jsonp.ru.js’; document.getElementsByTagName(“body”)[0].appendChild(script); }());

<!-- -->

Загрузка…

Источник: Россия Сегодня

Поделиться:

Сейчас читают:

Вести Севастополь 16.09.2019
Вести Севастополь 16.09.2019. Выпуск 20:45

Главные темы выпуска: – Какие улицы не успеют сдать в срок? И что грозит подрядчикам? Благоустройство города стало центральной темой …


Хет-трик Капризова помог ЦСКА обыграть «Локомотив» в регулярном чемпионате КХЛ
Хет-трик Капризова помог ЦСКА обыграть «Локомотив» в регулярном чемпионате КХЛ

22:08 Московский ЦСКА взял верх над ярославским «Локомотивом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). © РИА Новости Встреча прошла …


С 21 по 23 сентября в Севастополе пройдёт фестиваль традиционных ремёсел
С 21 по 23 сентября в Севастополе пройдёт фестиваль традиционных ремёсел

На Приморском бульваре, между Дворцом детского и юношеского творчества и Аквариумом, с 08:00 до 20:00 мастера будут знакомить гостей с …


В Севастополе снимали военную операцию в Сирии
В Севастополе снимали военную операцию в Сирии

Съёмочная группа сериала «Тайфун» работала в Инкерманском карьере По сюжету картины, часть действия разворачивается во время войны в Сирии. Именно …


Подсчитаны потери Саудовской Аравии от атаки дронов
Подсчитаны потери Саудовской Аравии от атаки дронов

Государственная нефтегазовая компания Саудовской Аравии Saudi Aramco может отменить выход на биржу (IPOI), который анонсировала еще два года назад, из-за …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты