Хет-трик Капризова помог ЦСКА обыграть «Локомотив» в регулярном чемпионате КХЛ

22:08
Московский ЦСКА взял верх над ярославским «Локомотивом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).© РИА Новости
Встреча прошла в Москве и завершилась со счётом 5:2 в пользу хозяев.
В составе армейцев хет-трик оформил Кирилл Капризов, а также по разу отличились Сергей Калинин и Михаил Григоренко. У гостей шайбы забросили Стефан Да Коста и Якуб Накладал.
В другом матче игрового дня рижское «Динамо» в овертайме одолело хабаровский «Амур».
Ранее «Ак Барс» одержал четвёртую победу подряд в КХЛ.
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Источник: Россия Сегодня