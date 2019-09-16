Хет-трик Капризова помог ЦСКА обыграть «Локомотив» в регулярном чемпионате КХЛ

В другом матче игрового дня рижское «Динамо» в овертайме одолело хабаровский «Амур».

В составе армейцев хет-трик оформил Кирилл Капризов, а также по разу отличились Сергей Калинин и Михаил Григоренко. У гостей шайбы забросили Стефан Да Коста и Якуб Накладал.

Встреча прошла в Москве и завершилась со счётом 5:2 в пользу хозяев.

Московский ЦСКА взял верх над ярославским «Локомотивом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

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