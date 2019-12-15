Хет-трик Коутинью, скандал в матче «Барселоны» и первая победа Карреры в Греции: события субботы в европейском футболе

«Бавария» отправила в ворота «Вердера» шесть мячей, при этом пропустив лишь однажды. Полузащитник Филиппе Коутинью отметился хет-триком, а его партнёр по команде Роберт Левандовски — дублем, благодаря чему вышел на третье место в рейтинге лучших бомбардиров в истории Бундеслиги. «Ливерпуль» обновил рекорд по числу матчей в АПЛ без поражений, а встреча между «Барселоной» и «Реалом Сосьедад» в Примере завершилась судейским скандалом. Массимо Каррера с победы начал карьеру в АЕК, а Александр Головин не смог помочь «Монако» одержать победу над «Анже».

Отрыв «Ливерпуля» и невероятный гол в ворота «Челси»

В борьбе за чемпионство в АПЛ становится всё меньше интриги. В 17-м туре лидер турнирной таблицы «Ливерпуль» увеличил своё преимущество над ближайшим преследователем «Лестер Сити» до десяти очков. Подопечные Юргена Клоппа без проблем одолели на «Энфилд Роуд» плетущийся на последнем месте «Уотфорд». Победа стала для мерсисайдцев восьмой подряд.

Попутно «красные» обновили клубный рекорд по числу матчей в чемпионате без поражений. На данный момент достижение составляет 34 встречи, из которых 29 побед и пять ничьих. Предыдущая серия прервалась в марте 1988 года на 31-й игре.

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Главным героем стал Мохаммед Салах, записавший на свой счёт дубль. Причём оба гола выдались на загляденье. В первом случае египетский бомбардир изящным финтом обыграл защитника и поразил дальний угол обводящим ударом. А на 90-й минуте Салах забил пяткой, стоя спиной к воротам. Тем не менее в гонке лучших снайперов АПЛ он со своими девятью забитыми мячами ещё очень далёк от верхних позиций.

Зато по общему количеству голов за мерсисайдцев во всех турнирах Салах обошёл Луиса Суареса. Отныне египтянин — 18-й бомбардир «красных» в истории. Впрочем, добраться до лидера списка Иана Раша будет проблематично. У валлийской легенды 346 точных попаданий.

«Лестер» же принимал на своём поле «Норвич». К этому моменту он одержал победу в восьми встречах подряд, но не смог разобраться с предпоследним коллективом АПЛ. В очередной раз взять верх подопечным Брендана Роджерса помешал Теэму Пукки. Финн вывел «канареек» вперёд, но карты подпортил автогол вратаря Тима Крула. В результате дуэль завершилась боевой ничьей, а «лисам» придётся заново начинать погоню за лидером. Об этом после финального свистка заявил их наставник, ранее возглавлявший «красных».

Осечкой прямого конкурента не смог воспользоваться «Челси». На его пути встал не хватающий звёзд с неба «Борнмут». Единственный гол в Лондоне стал результатом редкого по красоте удара. Полузащитник гостей Дэн Гослинг находился спиной к воротам, но сумел пробить в падении. Мяч по высокой дуге перелетел через Кепу Аррисабалагу и оказался в сетке.

При этом судья Грэм Скотт долго не хотел указывать на центр, а сделал это только после затяжных консультаций с видеоассистентами. Арбитр получил подтверждение, что в момент удара Гослинг не находился в положении «вне игры», и отметил правомерность взятия ворот. «Борнмут» прервал серию из пяти поражений, разрыв между «Челси» и «Лестером» остался прежним — десять очков.

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Страсти в Сан-Себастьяне

Скандалом ознаменовалось выездное противостояние «Барселоны» с «Реалом Сосьедад» в 17-м туре испанской Примеры. В концовке главный арбитр Хавьер Альберола Рохас отказался прибегнуть к помощи VAR после того, как в чужой штрафной площади Жерара Пике схватил за майку Диего Льоренте, помешав тому замкнуть подачу. Как заявил президент каталонцев Жозеп Бартомеу, в Королевскую испанскую футбольную федерацию (RFEF) будет направлена официальная жалоба на работу судьи.

Рохас вызвал гнев гостей уже на 12-й минуте, назначив пенальти в ворота Марка-Андре тер Стегена. Усилиями Антуана Гризманна и Суареса гости вышли вперёд в начале второго тайма, однако форвард «Реал Сосьедад» Александер Исак вскоре вновь сделал счёт равным.

Несмотря на неудачный результат, «Барселона» осталась на первом месте в таблице с 35 очками. Но уже в воскресенье её может потеснить мадридский «Реал» в случае успеха в матче с «Валенсией». Таким образом, станет ясно, какая из команд подойдёт к эль-класико в статусе лидера Примеры. В будущую среду гранды встретятся на «Камп Ноу» в 243-м очном противостоянии в истории.

Разгромная победа «Баварии»

После двух подряд поражений от прямых конкурентов мюнхенская «Бавария» одержала впечатляющую победу. В матче 15-го тура немецкой Бундеслиги коллектив Ханса-Дитера Флика разгромил на «Альянц Арене» бременский «Вердер». Хет-трик оформил Коутинью, будущее которого в клубе ещё накануне игры считалось неопределённым. При этом два из трёх взятий ворот можно смело назвать шедеврами. В случае со вторым голом он издевательски перебросил Иржи Павленку, а затем в фирменном стиле пробил из-за пределов штрафной.

А Роберт Левандовски благодаря дуплету вырвался на третье место в списке лучших бомбардиров в истории чемпионата Германии. По числу забитых мячей поляк сравнялся с Юппом Хайнкесом (220) и уступает лишь Клаусу Фишеру (268) и Герду Мюллеру (365).

Пока что «Бавария» — четвёртая в таблице с 27 очками. На первую строчку между тем забрался недавний обидчик петербургского «Зенита» в Лиге чемпионов — «Лейпциг». Подопечные Юлиана Нагельсманна забили три безответных мяча в ворота «Фортуны» в Дюссельдорфе. Мёнхенгладбахская «Боруссия» уступает «Лейпцигу» два очка (31 против 33), но имеет матч в запасе. Оккупировавшая третье место «Боруссия» из Дортмунда не оставила шансов «Майнцу» на его стадионе, отправив в сетку четыре безответных мяча. В активе «шмелей» 29 баллов.

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Первая победа Карреры в Греции и ничья Головина

Немаловажное для российских любителей футбола событие произошло в Греции. Афинский АЕК на выезде в Ксанти одержал над одноимённым коллективом первую победу под началом Массимо Карреры (1:0). С 77-й минуты хозяева действовали в численном меньшинстве после удаления Василиса Фасидиса. А за пять минут до конца основного времени полузащитник Константинос Галанопулос забил единственный мяч.

После матча Каррера разделил радость от первой победы во главе АЕК с игроками. При этом повторить свой успех времён руководства красно-белыми и с ходу выиграть золото ему будет непросто. После 14 игр афинская команда занимает третью позицию, но отстаёт от «Олимпиакоса» и ПАОК на семь очков. Оба лидера к тому же ещё не провели свои встречи.

При этом Александр Головин не смог порадовать своих персональных поклонников. Российский полузащитник не отметился результативными действиями, а «Монако» в гостях разошёлся миром с «Анже». Коллективы не забили голов, зато действовали достаточно агрессивно. Подтверждением тому стали семь жёлтых карточек.

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Источник: Россия Сегодня