Хет-трик Роналду и спорный пенальти после видеоповтора: Португалия обыграла Швейцарию в полуфинале Лиги наций

Сборная Португалии по футболу победила национальную команду Швейцарии в полуфинале Лиги наций. Встреча завершилась со счётом 3:1. Её главным героем стал Криштиану Роналду, записавший на свой счёт три забитых мяча, два из которых оказались в воротах Яна Зоммера в самой концовке. При этом судья Феликс Брых назначил спорный пенальти в ворота Руя Патрисиу после использования системы VAR.

Семь месяцев назад завершился групповой этап первого в истории розыгрыша футбольной Лиги наций. Турнир стал качественной заменой для товарищеских матчей и привнёс значительно больше спортивной составляющей, тем самым подарив зрителям множество запоминающихся сражений. Но пока менее именитые коллективы боролись за переход в более сильные дивизионы, элита определяла имена участников плей-офф. В итоге в числе соискателей главного трофея первенства оказались сборные Португалии, Швейцарии, Нидерландов и Англии.

По решению Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), заключительный этап турнира было решено проводить на родине действующих чемпионов Европы. Официально хозяевами финальной стадии Лиги наций были названы сборные Португалии и Швейцарии, но именно подопечные Фернанду Сантуша имели преимущество родных трибун. Тем примечательнее, что именно эти два коллектива должны были встретиться в матче открытия соревнований на стадионе «Драгау» в городе Порту.

Несмотря на то что триумф в Лиге наций не имел особой ценности и не предполагал никаких привилегий в плане отбора на Евро-2020, команды подошли к плей-офф серьёзно — с сильнейшими составами и предельно мотивированными. Об этом говорит хотя бы тот факт, что в заявку сборной Португалии попал Криштиану Роналду, который полностью пропустил групповой этап первенства. Владимир Петкович также не стал экспериментировать и вызвал всех лучших, среди которых оказались действующий победитель Лиги чемпионов в составе «Ливерпуля» Джердан Шакири.

Неудивительно, что Сантуш не стал беречь свою главную звезду и выпустил Роналду в стартовом составе. Футболист «Ювентуса» занял место в центре нападения, а пару ему составил 19-летний дебютант национальной команды Жоау Фелиш. Вундеркинд из «Бенфики» стал настоящим открытием сезона, записав на свой счёт 20 голов и 11 результативных передач в 43 встречах.

Петкович же неожиданно оставил в запасе центрального защитника Нико Эльведи, который провёл три встречи на групповом этапе Лиги наций, а также внёс изменения в среднюю линию. Из-за травмы Бриля Эмболо место в центре полузащиты занял Ремо Фройлер. До этого хавбек «Аталанты» появлялся на поле в матчах Лиги наций с Бельгией, когда наставнику требовалось строже сыграть в обороне.

На первых минутах швейцарцы смотрелись более целостно и сумели организовать сразу два опасных момента у ворот Руя Патрисиу. Сначала Шакири вырвался один на один с вратарём «Вулверхэмптона», но тот своевременно сыграл на выходе, а затем Харис Сеферович нанёс опасный удар головой. В первом тайме 27-летний форвард был самым активным в составе своей сборной и не раз оказывался в гуще событий, а в концовке даже угодил мячом в перекладину.

Однако счёт открыли португальцы. Роналду наглядно продемонстрировал, почему остаётся одним из лучших футболистов мира, и собственноручно организовал взятие ворот. Сначала он спровоцировал нарушение правил со стороны Кевина Мбубу, а после филигранно исполнил стандарт. Ян Зоммер ожидал удара в обвод стенки, но Криштиану пробил в дальний угол, застав того врасплох. При этом примечательно, что нарушение правил произошло практически на границе штрафной площади, но главный арбитр Феликс Брых решил иначе и отодвинул мяч на пару метров ближе к центру.

После этого характер игры не претерпел особых изменений. Швейцарцы всё так же атаковали большими силами, в основном действуя через правый фланг. Португальцы уповали на контратаки, которые в основном возглавлял Роналду. До перерыва Фелиш тоже имел неплохой шанс выйти на рандеву с Зоммером, но в решающий момент упал. По мнению форварда «Бенфики», этому поспособствовал защитник «нати» Фабин Шер, однако Брых не стал обращаться к помощи видеоассистента.

Второй тайм команды начали довольно ровно, но спустя десять минут возник один из самых спорных эпизодов в эпоху эры системы VAR. С разницей в полминуты сначала Стивен Цубер упал в штрафной площади сборной Португалии, а затем то же самое произошло с Бернарду Силва на противоположной половине поля. Нарушение правил против хавбека «Манчестер Сити» не вызывало сомнений, однако Брых отправился пересматривать именно эпизод с участием экс-игрока ЦСКА. В результате, к недоумению всех собравшихся, арбитр усмотрел нарушение со стороны Нельсона Семеду и позволил «нати» исполнить пенальти. К мячу подошёл Рикардо Родригес и не без труда переиграл Патрисиу.

Спустя несколько минут подопечных Сантуша постигло ещё одно несчастье. Основной центральный защитник Пепе получил травму и был вынужден уступить место на поле Жозе Фонте. Плюс ко всему соперники ещё жёстче стали прижимать европейских бразильцев к своим воротам, а игра на контратаках не клеилась. Во многом причиной этого стал неудачный дебют Фелиша. Юный спортсмен чувствовал себя не в своей тарелке, оставив Роналду в одиночку заниматься созданием опасных моментов у ворот Зоммера.

Замена Фелиша на Гонсало Гедеша смогла ненадолго оживить игру, но уже спустя пять минут она вновь успокоилась. Команды явно готовились к дополнительному времени, пока роль лидера на себя в очередной раз не взял Роналду. С 88-й по 90-ю минуту Криштиану забил дважды и принёс своей сборной победу. Сначала форвард «Ювентуса» вколотил мяч в сетку после прострела Бернарду Силвы, а затем блестящим дальним ударом завершил собственный сольный проход.

Сборная Португалии обыграла команду Швейцарии и стала первым в истории финалистом Лиги наций. Их соперник определится спустя сутки в противостоянии Англии и Нидерландов.