Хирург из Нижнего Тагила назвал причины массового увольнения врачей

27 августа 2019     8
Хирург из Нижнего Тагила назвал причины массового увольнения врачей

Заведующий отделением хирургии ГКБ №1 в Нижнем Тагиле Юрий Изотеев рассказал телеканалу 360, с чем связано массовое увольнение врачей.

По его словам, низкая зарплата — не главная причина ухода медиков. Изотеев пояснил, что после увольнения хирургов из Демидовской больницы пациентов распределили между остальными медучреждениями. Это привело к увеличению нагрузки в условиях кадрового дефицита. Нагрузки начали расти около двух лет назад, а сейчас ситуация ухудшилась.

«Основное наше условие — это кадровое усиление, улучшение диагностики круглосуточной и правовая защита врача перед пациентом и его родственниками», — сказал Изотеев.

Завотделением пояснил, что сейчас в больнице работают шесть хирургов, на каждого из которых приходится по 10 ночных дежурств в месяц. После того как врач отработает сутки, он не уходит домой, а заступает на дневную смену. Медики обращались в администрацию и Минздрав с просьбами усилить дежурную бригаду и улучшить условия труда, однако не получили ответа. После этого хирурги приняли решение о массовом увольнении.

Источник: Лента.Ру

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