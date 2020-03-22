Хоккеист Бучневич не рассчитывал выступить на отменённом ЧМ-2020

09:20

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» Павел Бучневич прокомментировал решение Международной федерации хоккея (IIHF) отменить чемпионат мира 2020 года в Швейцарии из-за пандемии коронавируса.

«Я думаю, что и не попал бы в состав на чемпионат мира. Но, вообще, я не планировал туда ехать, хочу поиграть в плей-офф НХЛ. Я думаю, что мы бы вышли в плей-офф, и если чемпионат возобновится, то ещё попадём. Поэтому комментировать отмену чемпионата мира даже не хочу», — приводит слова Бучневича ТАСС.

НХЛ с 12 марта на неопределённый срок приостановила регулярный чемпионат сезона-2019/20.

По итогам 70 матчей, сыгранных на момент остановки розыгрыша лиги, «Рейнджерс» занимают десятое место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ, набрав 79 очков.

21 марта IIHF объявила об отмене чемпионата мира — 2020, который должен был пройти в Швейцарии.

Ранее сообщалось, что в НХЛ поддержали решение IIHF отменить ЧМ-2020.

Источник: Россия Сегодня