Хохлов о возможной отставке из «Динамо»: скоро всё узнаете

22 сентября 2019     8
Хохлов о возможной отставке из «Динамо»: скоро всё узнаете

16:45

Главный тренер московского «Динамо» Дмитрий Хохлов после поражения от «Сочи» в матче десятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) ответил на вопрос о своей возможной отставке.

РИА Новости

«Если в ближайших турах мы не справимся, то я объявлю об отставке. Сейчас «Динамо» находится на дне таблицы. Что ещё нужно сделать, чтобы я сказал, что у меня не получилось? Ничего не нужно делать, у меня действительно не получилось. Скоро всё узнаете. Подам ли в отставку? Вы узнаете», — передаёт слова Хохлова «Чемпионат».

43-летний специалист возглавляет «Динамо» с 2017 года. В нынешнем сезоне его команда по итогам 10 туров набрала 10 очков и занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ.

Ранее сообщалось, что «Сочи» на последних минутах вырвал победу в матче РПЛ с «Динамо».

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Источник: Россия Сегодня

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