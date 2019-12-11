Хохлов поставил под сомнение слухи об интересе «Ювентуса» к Алексею Миранчуку

21:00

Бывший полузащитник сборной России и экс-тренер московского «Динамо» Дмитрий Хохлов прокомментировал информацию об интересе туринского «Ювентуса» к футболисту «Локомотива» Алексею Миранчуку.

РИА Новости

«Слухи об уходе Миранчука в «Ювентус» кажутся отчасти смешными. Осенью он ничего особенного не сделал, а оба гола в ворота туринцев не выглядели чем-то из ряда вон. Странно думать, что европейские клубы топ-уровня будут интересоваться футболистом, который никак не выделяется», — сказал Хохлов RT.

Ряд итальянских СМИ сообщал об интересе к Алексею Миранчуку со стороны местных клубов. Главным претендентом на россиянина считается туринский «Ювентус».

Ранее Рибалта признался, что из «Ювентуса» его спрашивали об Алексее Миранчуке.

Источник: Россия Сегодня