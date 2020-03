«Хрустальный глобус» Репилова, серебро Большунова и победа Логинова: чего добились россияне в зимних видах спорта

Роман Репилов стал победителем Кубка мира по санному спорту в общем зачёте. Также он помог сборной России завоевать «Хрустальный глобус» в командной эстафете. Лыжник Александр Большунов выиграл серебряную медаль в гонке с раздельного старта, приблизив себя к победе в Кубке мира. Дмитрий Логинов завоевал золото в аналогичных соревнованиях по сноуборду. Ольга Фаткулина стала бронзовым призёром чемпионата мира в спринтерском многоборье.

В немецком Кёнигзее состоялся последний этап Кубка мира по санному спорту. На нём предстояло определить обладателей «Хрустальных глобусов» за победу в общем зачёте. Россияне претендовали на три трофея из четырёх и впервые в истории стали обладателями сразу двух.

Роману Репилову удалось во второй раз в карьере стать лучшим по итогам сезона. Несмотря на пропуск предыдущего этапа в Винтерберге, он всё ещё занимал первое место перед состязаниями в Кёнигзее, где его главной задачей было обойти итальянца Доминика Фишналлера. После первой попытки Репилов шёл четвёртым, обгоняя главного соперника на 0,072 секунды. Во второй попытке Фишналлер серьёзно ошибся, и тогда россиянину не составило труда остаться впереди него. Вдобавок к «Хрустальному глобусу» Репилов выиграл бронзовую медаль этапа, а золото досталось Семёну Павличенко, который в общем зачёте стал третьим.

Борьба России и Италии за главный трофей сезона продолжилась в эстафете. Россияне должны были оказаться гораздо выше в командной гонке, чтобы ликвидировать отставание. После того, как в своей попытке они показали лишь третье время вслед за Германией и США, казалось, что шансов на победу не будет. Однако итальянцы провалились на последнем этапе и заняли десятое место. Итоговый подсчёт очков показал, что две страны поделили «Хрустальный глобус» между собой, что произошло впервые в истории Кубка мира. Германия, бравшая все трофеи с 2008 года, прервала свою победную серию.

Ещё один шанс на победу в общем зачёте имела Татьяна Иванова. Она занимала первое место, совсем немного опережая хозяйку заключительного этапа Юлию Таубиц. После первой попытки вся борьба между двумя девушками была впереди — немка всего на две сотые секунды была впереди. Но в решающей попытке Иванова дала сбой на старте и не смогла наверстать упущенное на трассе. Таубиц осталась впереди и выиграла «Хрустальный глобус» — 22-й подряд для немецких девушек. Зато впервые с 1998 года в первой тройке общего зачёта оказалась всего одна саночница из Германии. Третье место заняла Виктория Демченко, выигравшая бронзу этапа в Кёнигзее.

В мужских двухместных санях шанс на то, чтобы закончить сезон в первой тройке, был у Александра Денисьева и Владислава Антонова. Но трасса заключительного этапа им явно не подошла, и с 13-м результатом они стали четвёртыми в общем зачёте, что для российских двоек тоже можно считать невероятным успехом.

К «Хрустальному глобусу» на полной скорости стремится и лыжник Александр Большунов. На неделе у него была всего одна возможность увеличить отрыв от преследователей в общем зачёте — это удачно выступить в любимой гонке с раздельного старта на 15 км классическим стилем на этапе в Лахти.

Главным соперником в этой дисциплине был хозяин соревнований Ийво Нисканен, который тоже свои лучшие результаты показывает именно в этой гонке. На протяжении большей части дистанции оба лыжники шли в одно время, но на последнем круге финн всё-таки оторвался на десять секунд. Большунов показал второе время и ещё сильнее увеличил свой отрыв от Йоханнеса Хёсфлота Клебо в общем зачёте. Уже через две недели на этапах в Канаде россиянин сможет досрочно выиграть главный трофей сезона.

После разделки Большунов отправился на следующие старты в Норвегии и не стал принимать участие в эстафете. Но и без его помощи одна из российских команд смогла выиграть медаль. Илья Семиков, показавший в личной гонке четвёртый результат, Александр Бессмертных, Денис Спицов и Андрей Мельниченко стали бронзовыми призёрами. Мельниченко довёл до финиша всех основных конкурентов, и там уступил Клебо и швейцарцу Роману Фургеру.

Российским девушкам совсем немного не хватило до того, чтобы повторить этот результат. Наталья Непряева, Алиса Жамбалова, Екатерина Смирнова и Яна Кирпиченко рано упустили возможность соперничать с командами Норвегии и Финляндии, но со шведками вели борьбу до последнего. Кирпиченко до самого финиша сдерживала обладающую прекрасным финишем Майю Дальквист, но уступила ей в разножке.

В канадском курорте Блю-Маунтин состоялся этап Кубка мира по сноуборду, на котором были разыграны два последних в сезоне комплекта наград в параллельном гигантском слаломе. Российским спортсменам удалось завоевать по одной медали каждого достоинства, двигаясь от менее ценной к наиболее.

В первый день бронзу выиграл Андрей Соболев, которому было важно стать призёром, чтобы оказаться в первой тройке зачёта Кубка мира. В заезде за бронзу он обошёл сильного итальянца Роланда Фишналлера, одержавшего за сезон три победы. В финале произошла уникальная ситуация — впервые в истории фотофиниш не смог определить победителя. Мирко Феличетти из Италии и Бенджамин Карл из Австрии спускались так близко друг к другу, что судьи решили поделить между ними золото.

