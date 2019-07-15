Хусаинов считает, что гол Миранчука в матче с «Рубином» засчитан неверно

Известный российский арбитр Сергей Хусаинов выразил уверенность, что нельзя было засчитывать мяч полузащитника московского «Локомотива» Алексея Миранчука в ворота казанского «Рубина» (1:1) в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«По новым правилам гол Алексея Миранчука со штрафного в ворота «Рубина» нельзя было засчитывать. Раз с 1 июля правила действуют, то эти правила были нарушены игроками «Локомотива», которые стояли в стенке, а потом ворвались в стенку футболистов «Рубина», — приводит слова эксперта «Чемпионат».

По его мнению, главный судья матча Михаил Вилков мог растеряться, так как правило стало применяться совсем недавно.

«А по пенальти в первом тайме вопросов к Вилкову никаких нет, он молодец — без всяких раздумий надо было его ставить», — добавил Хусаинов.

Ранее «Локомотив» сыграл вничью с «Рубином» в первом туре РПЛ.