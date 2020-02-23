«Хьюстон» обыграл «Юту» в НБА, Харден и Уэстбрук набрали 72 очка на двоих

23 февраля 2020     11
«Хьюстон» обыграл «Юту» в НБА, Харден и Уэстбрук набрали 72 очка на двоих

10:13

«Хьюстон Рокетс» одержал победу над «Ютой Джаз» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Встреча прошла в Солл-Лейк-Сити и завершилась со счётом 120:110 в пользу гостей.

Самым результативным игроком матча стал защитник «Рокетс» Джеймс Харден, набрав 38 очков. Его партнёр по команде Рассел Уэстбрук набрал 34 очка.

В составе хозяев 31 очко в свой актив записал Донован Митчелл.

«Хьюстон» одержал третью победу подряд.

Ранее сообщалось, что «Атланта Хоукс» одолела «Майами Хит» в НБА, а Трей Янг набрал 50 очков.

Источник: Россия Сегодня

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