Хэмилтон стал быстрейшим по итогам первой практики Гран-при Канады, Квят — 18-й

7 июня 2019     12
Хэмилтон стал быстрейшим по итогам первой практики Гран-при Канады, Квят — 18-й

Британец Льюис Хэмилтон из команды Mercedes показал лучшее время в первой свободной практике седьмого этапа «Формулы-1» Гран-при Канады.

  • ©HOCH ZWEI
  • globallookpress.com

Пятикратный чемпион «Формулы-1» преодолел свой лучший круг за 1 минуту 12,767 секунды.

Вторым стал его напарник финн Валттери Боттас. Тройку замкнул монегаск Шарль леклер из Ferrari.

Российский пилот Toro Rosso Даниил Квят занял в итоговом протоколе 18-е место, уступив лидеру 2,576 секунды.

Ранее сообщалось, что Себастьян Феттель опроверг слухи о скором уходе из «Формулы-1».

Источник: Россия Сегодня

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