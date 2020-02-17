Хёнер назвал самых высокооплачиваемых фигуристов в истории Art on Ice

17 февраля 2020     9
Хёнер назвал самых высокооплачиваемых фигуристов в истории Art on Ice

02:00

Владелец Art on Ice Оливер Хёнер рассказал, кто из фигуристов получал наибольшие гонорары за выступление в шоу Art on Ice.

© artonicemagic Instagram

«Так сразу и не отвечу. Стефан Ламбьель, Евгений Плющенко, действующие олимпийские чемпионы, как Загитова. Могу сказать, что за всё время существования шоу у меня не было ни одного отказа по причине того, что я недостаточно плачу своим артистам», — сказал Хёнер в интервью RT.

Ранее он ответил, кого бы пригласил в своё шоу из трио учениц Этери Тутберидзе — Анну Щербакову, Алёну Косторную или Александру Трусову.

Источник: Россия Сегодня

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