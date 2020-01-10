ЦБ отозвал лицензию у московского «Нэклис-Банка»

По величине активов банк занимал 251 место в банковской системе России.

По данным ЦБ, на балансе образовался портфель потенциально невозвратных ссуд физических лиц на 1,3 млрд рублей.

Как отмечается , кредитная организация проводила операции, имеющие признаки вывода активов, и полностью утратила собственные средства вследствие доформирования резервов.

Центробанк с 10 января отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского «Нэклис-Банка», сообщает пресс-служба регулятора.

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ЦБ отозвал лицензию у московского «Нэклис-Банка» 08:49 Центробанк с 10 января отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского «Нэклис-Банка», сообщает пресс-служба регулятора. РИА Новости © …

