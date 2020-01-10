ЦБ отозвал лицензию у московского «Нэклис-Банка»

10 января 2020     22
ЦБ отозвал лицензию у московского «Нэклис-Банка»

08:49

Центробанк с 10 января отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского «Нэклис-Банка», сообщает пресс-служба регулятора.

РИА Новости © Максим Блинов

Как отмечается, кредитная организация проводила операции, имеющие признаки вывода активов, и полностью утратила собственные средства вследствие доформирования резервов.

По данным ЦБ, на балансе образовался портфель потенциально невозвратных ссуд физических лиц на 1,3 млрд рублей.

По величине активов банк занимал 251 место в банковской системе России.

Ранее лицензии лишился Кранбанк.

Источник: Россия Сегодня

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