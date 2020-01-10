ЦБ отозвал лицензию у московского «Нэклис-Банка»

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Центробанк с 10 января отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского «Нэклис-Банка», сообщает пресс-служба регулятора.РИА Новости © Максим Блинов
Как отмечается, кредитная организация проводила операции, имеющие признаки вывода активов, и полностью утратила собственные средства вследствие доформирования резервов.
По данным ЦБ, на балансе образовался портфель потенциально невозвратных ссуд физических лиц на 1,3 млрд рублей.
По величине активов банк занимал 251 место в банковской системе России.
Ранее лицензии лишился Кранбанк.
Источник: Россия Сегодня