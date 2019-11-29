ЦБ отозвал лицензию у «Осколбанка»

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Банк России с 29 ноября отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Старооскольского коммерческого агропромбанка ООО «Осколбанк», сообщает пресс-служба регулятора.РИА Новости
Как отмечается, решение принято в связи с неисполнением организацией ФЗ и нормативных актов ЦБ.
По данным Центробанка, в течение последнего года она неоднократно нарушала требования, предусмотренные законодательством.
Ранее лицензию отозвали у небанковской кредитной организации «ВЕСТ», а также у ярославского «Кредпромбанка».
Источник: Россия Сегодня