ЦБ отозвал лицензию у «Осколбанка»

08:43

Банк России с 29 ноября отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Старооскольского коммерческого агропромбанка ООО «Осколбанк», сообщает пресс-служба регулятора.

РИА Новости

Как отмечается, решение принято в связи с неисполнением организацией ФЗ и нормативных актов ЦБ.

По данным Центробанка, в течение последнего года она неоднократно нарушала требования, предусмотренные законодательством.

Ранее лицензию отозвали у небанковской кредитной организации «ВЕСТ», а также у ярославского «Кредпромбанка».

Источник: Россия Сегодня