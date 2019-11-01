Цемах рассказал, что ему обещали «домик в Голландии» на допросах по делу MH17

16:37

Бывший командир одного из подразделений ПВО самопровозглашённой Донецкой народной республики Владимир Цемах, которого в Киеве считают свидетелем по делу о крушении малайзийского Boeing в Донбассе, рассказал, как европейские следователи допрашивали его на Украине.

© предоставлено родственниками Владимира Цемаха

В июне 2019 года сотрудники Службы безопасности Украины похитили Цемаха из его квартиры в Снежном и вывезли в Киев. В сентябре Цемах вышел на свободу в рамках одновременного освобождения задержанных между Москвой и Киевом.

«Когда, второй допрос, кажется, был, а представитель австралийской или голландской стороны, видно было, что воспитывались в наших, славянских семьях. Представитель Голландии Ара Хатарян — фамилию точно не помню, вроде армянин, но владеет языком исключительно… Представитель Австралии Сергей — тоже видно, что он или иммигрант, или воспитывался в нашей семье. Тоже владеет хорошо языком. Но и вот — перед допросом как раз присутствовал Ара, представитель Генпрокуратуры при нём же говорит мне: ты смотри, тебе не обмен, тебе только пожизненное светит, но очень многое будет зависеть от того, какие ты дашь ответы вот этим товарищам. Тут же включается камера. Стандартная процедура, спрашивают: были ли угрозы? Я отвечаю: если пожизненное заключение — это не угроза, то все нормально, хорошо», — рассказал Цемах в интервью Кириллу Вышинскому в рамках многосерийного документального фильма «Люди Донбасса».

Он также добавил, что ему предлагали программу защиты свидетеля.

«Предлагали программу защиты свидетеля, предлагали гражданство, домик в Голландии почему-то, почему не в Австралии? — вот это меня удивило, я торговаться не стал», — сказал Цемах.

Ранее Цемах заявил, что считает своё похищение украинскими спецслужбами терроризмом и рассматривает возможность обращения в связи с этим в международные суды.