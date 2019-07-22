ЦИК Украины обнародовала первые данные о выборах в Раду

21 июля 2019     18
ЦИК Украины обнародовала первые данные о выборах в Раду

В Верховную раду Украины проходят пять политических партий, свидетельствуют первые данные ЦИК страны.

  • © Reuters

Отмечается, что после обработки 0,04% протоколов партия президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» лидирует с 48,52% голосов избирателей.

Второе место занимает «Батькивщина» Юлии Тимошенко с 12,95% голосов.

Третье — «Европейская солидарность» Петра Порошенко с 8,13%, четвёртое — «Радикальная партия» Олега Ляшко с 6,52%, пятое — «Оппозиционная платформа — За жизнь» с 5,79%.

Ранее Владимир Зеленский прокомментировал данные экзитполов после выборов в Верховную раду, свидетельствующие о победе партии «Слуга народа».

Президент также выразил благодарность всем жителям Украины, отдавшим свои голоса за его политсилу.

Источник: Россия Сегодня

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