ЦИК Украины отменила регистрацию 26 кандидатов на выборах в Раду

11 июля 2019     23
ЦИК Украины отменила регистрацию 26 кандидатов на выборах в Раду

Центральная избирательная комиссия Украины приняла решение отменить регистрацию 26 кандидатов на внеочередных парламентских выборах в Верховную раду страны.

Об этом информирует «Укринформ» со ссылкой на пресс-службу ЦИК.

«Комиссия отменила регистрацию 26 кандидатов в народные депутаты», — говорится в тексте.

При этом отмечается, что соответствующее решение было принято ЦИК после рассмотрения в том числе соответствующих заявлений кандидатов в депутаты «об отказе баллотироваться кандидатами в народные депутаты Украины».

Ранее опрос показал, что на выборах в Верховную раду партия президента страны Владимира Зеленского «Слуга народа» может набрать 48,5% голосов.

Второе место заняла «Оппозиционная платформа — За жизнь» (14,1%), третье — «Европейская солидарность» (9,2%).

Источник: Россия Сегодня

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