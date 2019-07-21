«Циничные технологии»: как Зеленский выполняет свои предвыборные обещания

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян назвал невыполнимым указ Владимира Зеленского о повышении качества автодорог в стране. Ранее это было одним из предвыборных обещаний нынешнего президента. Как отмечают эксперты, в течение двух месяцев с момента инаугурации Зеленский отличился множеством громких и скандальных заявлений, однако значительное количество обещаний, сделанных ещё до выборов, так и остаются невыполненными. Собеседники RT в украинских политических кругах упрекают президента в неопытности. При этом аналитики видят в действиях Зеленского циничный расчёт.

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян назвал цирком указ президента Владимира Зеленского о повышении качества автомобильных дорог. Так глава ведомства отреагировал на соответствующий указ, подписанный президентом 19 июля.

В ходе совещания по поводу дорожного строительства в администрации президента было заявлено о возможности отремонтировать 24 тыс. км основных автомагистралей за три года. Сам Зеленский предложил отдать «строительство приоритетных дорог» «ведущим западным компаниям».

По словам Омеляна, выполнить такую работу за три года за сумму в 150 млрд грн. (свыше 365 млрд руб.) просто невозможно, поскольку ни одна украинская автодорожная компания, не говоря уже о европейских, не будет работать себе в убыток.

«Просто цирк на государственном уровне. Не стыдно?! А с остальными 145 тыс. км (дорог. — RT) что? Обойдутся, подождут, через три года увидим?! Не морочьте никому голову и не позорьтесь», — сказал министр.

Источник RT в партии «Батькивщина» в разговоре с RT заявил, что Омелян прав, поскольку украинские дороги находятся в катастрофическом состоянии.

«Может, Зеленский не знает, но даже в центре города полотно находится в ужасном состоянии. Я не говорю уже о трассах, где проехать невозможно даже на джипах. Чтобы изменить ситуацию, нужны миллиарды долларов, которых на Украине нет. Не открою секрет, но Украина пользуется инфраструктурой, которая досталась ей со времён СССР», — отметил собеседник.

По его словам, ситуация вряд ли кардинально изменится в ближайшие пять лет.

Похожей точки зрения придерживается и заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин.

«Если Зеленский получит $1,5 млрд, то вполне реально повысить качество автомобильных дорог, но он их не найдёт, а значит, это нереально, — заявил эксперт. — Это были предвыборные технологии, и значительная часть того, что он обещал, выполнена не будет».

Ранее Зеленский обещал отправить за решётку руководство Государственного агентства автомобильных дорог Украины и предлагал потратить на строительство трасс деньги, полученные в качестве кредита от Германии. Восстановление дорог было одним из его предвыборных обещаний.

Жёсткий пиар

Как отмечают эксперты, указ о повышении качества дорог — один из характерных примеров работы администрации нового президента Украины. За два месяца, прошедших с момента инаугурации в качестве главы украинского государства, Зеленский сделал множество опрометчивых шагов и громких заявлений.

Так, 10 июля Зеленский заявил, что зона отчуждения вокруг Чернобыльской АЭС станет «одной из точек роста новой Украины», и подписал соответствующий указ.

Два дня спустя он внёс в Раду проект закона о люстрации всех должностных лиц, занимавших посты при прежнем руководстве страны.

16 июля глава государства выступил с предложением разработать план проведения на Украине Олимпийских игр. Затем Зеленский за рулём электромобиля Tesla стоимостью около $100 тыс. пообещал снизить расценки на коммунальные услуги, а для граждан старше 70 лет — вообще отменить все тарифы.

19 июля верховный главнокомандующий осмотрел «экспериментальные модули» для комфортного размещения украинских военных в зоне конфликта в Донбассе: с душевыми кабинами, туалетами и кондиционерами.

При этом, как и его предшественник Пётр Порошенко, Зеленский всячески показывал, что он находится на короткой ноге с иностранными лидерами и иностранцами вообще. Президент много рассуждал о инвестициях из-за рубежа и даже записал англоязычный ролик с призывом инвестировать средства в Украину. Глава государства посетил Францию, Германию и Канаду, провёл форум Украина — ЕС и ряд встреч с иностранными инвесторами. Также Зеленский пообещал встретиться с Дональдом Трампом, чтобы решить вопрос строительства газопровода «Северный поток — 2».

Фирменным стилем главы украинского государства стала жёсткость в обращении с чиновниками. Так, широкий резонанс вызвал разнос, который Зеленский устроил секретарю Бориспольского горсовета Ярославу Годунку. 10 июля в ходе рабочего совещания президент назвал чиновника разбойником и выставил его за дверь, а позже пообещал позвонить заместителю руководителя СБУ Ивану Баканову, чтобы тот «разобрался с этим чёртом». На этом же совещании Зеленский вступил в перепалку с мэром Борисполя Анатолием Федорчуком из-за «метра фекалий» на дне местного озера.

Досталось и мэру Киева Виталию Кличко. 12 июля в ходе визита в Днепр Зеленский позвонил градоначальнику и потребовал от него рассчитаться по задолженности перед местным производителем трамваев. Кроме того, глава государства заключил с мэром Днепра Борисом Филатовым пари, что тот уйдёт в отставку, если не построит к 14 сентября мост через реку. Президент пообещал проехать по этому мосту на КамАЗе.

Немалый ажиотаж вызвало и совещание в Закарпатье, на котором глава государства предложил уволиться руководителям сразу четырёх приграничных таможен: Львовской, Закарпатской, Черновицкой и Волынской. 17 июля Зеленский приказал уйти в отставку главе Николаевской областной госадминистрации Вячеславу Боне, заявив, что к людям тот относится «как к скотам».

Зеленский в море

Reuters

© Ukrainian Presidential Press Service

Всё это время Зеленский усиленно демонстрировал, что он остаётся «своим парнем». Например, 29 мая он опубликовал в Instagram фото, на котором ест шаурму. 16 июня президент неожиданно искупался в струях фонтанов в Мариуполе, а через месяц появился на общественном пляже Одессы.

«Циничные технологии»

Владимир Жарихин считает, что «все эти действия Зеленский предпринимал для повышения рейтинга».

«Совершенно ясно, что он не собирается выполнять все эти замечательные обещания. Это чисто циничные избирательные технологии, на которые, к сожалению, до сих пор ловятся украинцы», — отмечает эксперт.

Ряд источников RT на Украине утверждают, что президент очень неопытен, поэтому иногда предлагает странные и невыполнимые идеи.

«Зеленский пребывает в иллюзиях. Он считает, что на Украину обращают большое внимание за границей и можно этим пользоваться. Глава государства думает, что можно позвать инвесторов — и они сразу же приедут вкладывать деньги в украинский бизнес. Точно такие же заявления делал Порошенко пять лет назад», — поясняет собеседник в партии «Народный фронт».

По мнению собеседника RT в Радикальной партии, «Зеленский искренне верит, что он может победить коррупцию на Украине, отремонтировать дороги или принести мир в Донбасс». Но у него вряд ли получится чего-то добиться.

«Коррупция на Украине сейчас — это основа всей экономики. Если люди прекратят давать взятки, то всё остановится. В войне на востоке страны учитываются и интересы западных партнёров. Поэтому особых изменений на Украине мы не ожидаем», — подчеркнул собеседник.

В свою очередь, источник RT в «Европейской солидарности» полагает, что Зеленский всячески намерен показать населению позитивные изменения, но у него не очень получается.

«Президент быстро понял, что никаких прорывов показать не удастся. Поэтому он и взялся за дороги и Чернобыльскую АЭС. Но это кардинально не изменит ситуацию на Украине, поскольку для масштабных изменений в стране нужны инвестиции. Но взять их негде: никто не будет вкладывать деньги в страну с таким высоким уровнем коррупции», — считает собеседник в партии Порошенко.

Невыполненные обещания

Обещание построить на Украине «нормальные дороги с цементобетонным покрытием» было одним из многих в списке предвыборных посулов Зеленского.

Однако, как отмечают эксперты, за два месяца, которые глава государства находится у власти, из своих предвыборных обещаний он смог реализовать разве что указ о роспуске Верховной рады. По каким-то вопросам Зеленскому банально не хватило полномочий. Так, он не смог отправить в отставку министра иностранных дел Павла Климкина, главу Минобороны Степана Полторака, руководителя СБУ Василия Грицака и генпрокурора Юрия Луценко.

В каких-то случаях шаг назад сделал сам Зеленский. Так, его команда сразу после выборов назвала в числе приоритетных законопроектов законы о народовластии (референдумах и отзыве должностных лиц) и импичменте президента. Закон об импичменте прошёл недружественную главе государства Раду, но Зеленский его не подписал. Закона о народовластии и вовсе не оказалось в списке законопроектов, внесённых украинским лидером.

В период предвыборной кампании, когда в Раде обсуждался скандальный закон о функционировании украинского языка как государственного, Зеленский предлагал «не давить» русский язык. 16 июля этот закон вступил в силу. Находясь на посту президента, он уже не высказывал никаких возражений.

Ранее глава украинского государства заявил, что возвращение моряков, арестованных Россией в ходе провокации в Керченском проливе, будет его приоритетной миссией и он готов к переговорам с президентом России Владимиром Путиным. Тем не менее Зеленский позвонил российскому коллеге лишь раз — 11 июля.

Ещё во время предвыборной кампании украинский лидер пообещал ездить на работу на велосипеде, почти как президент Василий Голобородько — персонаж, которого он сыграл в сериале «Слуга народа». Однако, став из киношного реальным президентом страны, Зеленский начал передвигаться в президентском кортеже.

Установление мира в Донбассе было одним из краеугольных камней президентской кампании Зеленского. Тогда он заявил о необходимости «просто перестать стрелять». Но при Зеленском-президенте обстрелы в Донбассе продолжились. Более того, в июне он потребовал от ВСУ «отвечать жёстко» на действия ополченцев.

Зеленский на позициях украинских войск в Донбассе 27 мая 2019 года

Reuters

© Ukrainian Presidential Press Service

17 июля на встрече контактной группы по Донбассу Украина и представители ДНР и ЛНР согласовали перемирие с 21 июля. До этой даты в ДНР заявляли о непрекращающихся обстрелах со стороны украинских военных.

По мнению Владимира Жарихина, Зеленский «действует достаточно цинично», не собираясь выполнять предвыборные обещания.

В свою очередь, доцент МГИМО Кирилл Коктыш заявил в интервью RT, что пока преждевременно оценивать политику нового президента Украины.

«Если президенту удастся сформировать свою команду в Верховной раде, тогда и увидим, выполнит ли он свои обещания. А пока мы смотрим на бегуна на старте — удастся ему пробежать или нет», — отметил эксперт.

В свою очередь, директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко заявил в беседе с RT, что Зеленский ещё долго будет пребывать в состоянии ограниченных возможностей.