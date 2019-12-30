ЦОДД предупредил автомобилистов о метели и гололёде в Москве

10:57
Центр организации дорожного движения призвал московских автомобилистов соблюдать дистанцию и скорость на дорогах в связи с ожидающимися метелью и гололёдом.© Виталий Белоусов РИА Новости
Об этом говорится в сообщении ЦОДД в Twitter.
В сообщении говорится, что до конца дня в Москве ожидаются снег, метель, гололёд и ветер с порывами 13—18 м/c.
«Держите дистанцию и соблюдайте скорость, будьте осторожны на тротуарах. И не подходите близко к деревьям и рекламным щитам», — заявили в центре.
Ранее в Гидрометцентре сообщили, что в Москве 30 декабря ожидается до -1 °С.
Источник: Россия Сегодня