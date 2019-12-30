ЦОДД предупредил автомобилистов о метели и гололёде в Москве

10:57

Центр организации дорожного движения призвал московских автомобилистов соблюдать дистанцию и скорость на дорогах в связи с ожидающимися метелью и гололёдом.

© Виталий Белоусов РИА Новости

Об этом говорится в сообщении ЦОДД в Twitter.

В сообщении говорится, что до конца дня в Москве ожидаются снег, метель, гололёд и ветер с порывами 13—18 м/c.

«Держите дистанцию и соблюдайте скорость, будьте осторожны на тротуарах. И не подходите близко к деревьям и рекламным щитам», — заявили в центре.

Ранее в Гидрометцентре сообщили, что в Москве 30 декабря ожидается до -1 °С.

Источник: Россия Сегодня