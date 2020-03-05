Цорн заявил, что «Спартак» будет оспаривать красную карточку Понсе

5 марта 2020     6
Цорн заявил, что «Спартак» будет оспаривать красную карточку Понсе

23:59

Генеральный директор московского футбольного клуба «Спартак» Томас Цорн прокомментировал удаление нападающего команды Эсекьеля Понсе в матче 1/4 финала Кубка России по футболу со столичным ЦСКА.

@fcsm_official Twitter

«Мы будем оспаривать красную карточку Понсе. Мне кажется, она была не по делу», — приводит слова Цорна «Чемпионат».

Понсе был удалён за вторую жёлтую карточку на 103-й минуте встречи.

«Спартак» в меньшинстве обыграл ЦСКА со счётом 3:2 и вышел в полуфинал Кубка России.

Ранее Доменико Тедеско ответил, как изменилась игра «Спартака» после удаления Понсе.

Источник: Россия Сегодня

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