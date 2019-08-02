Цорн заявил, что «Спартак» не завершил работу на трансферном рынке

2 августа 2019     17
Цорн заявил, что «Спартак» не завершил работу на трансферном рынке

19:28

Генеральный директор московского «Спартака» Томас Цорн завил, что клуб ещё не завершил свою работу на трансферном рынке в текущее летнее межсезонье.

© Томас Цорн / Instagram

«Команда формируется: многие ушли, многие пришли. Сегодня мы представляем четырёх новичков, и это ещё не конец», — приводит слова Цорна «Чемпионат».

По состоянию на 2 августа, «Спартак» пополнил свой состав четырьмя игроками линии атаки — Эсекьелем Понсе, Резиуаном Мирзовым, Андре Шюррле и Джорданом Ларссоном. При этом команду покинули восемь футболистов — Зе Луиш, Софьян Ханни, Фернандо, Сальваторе Боккетти, Луис Адриано, Денис Глушаков, Дмитрий Комбаров и Александр Ломовицкий.

Ранее сообщалось, что Шюррле ответил на вопрос, когда планирует дебютировать за «Спартак».

Источник: Россия Сегодня

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