Цорн заявил, что «Спартак» не завершил работу на трансферном рынке

19:28
Генеральный директор московского «Спартака» Томас Цорн завил, что клуб ещё не завершил свою работу на трансферном рынке в текущее летнее межсезонье.
© Томас Цорн / Instagram
«Команда формируется: многие ушли, многие пришли. Сегодня мы представляем четырёх новичков, и это ещё не конец», — приводит слова Цорна «Чемпионат».
По состоянию на 2 августа, «Спартак» пополнил свой состав четырьмя игроками линии атаки — Эсекьелем Понсе, Резиуаном Мирзовым, Андре Шюррле и Джорданом Ларссоном. При этом команду покинули восемь футболистов — Зе Луиш, Софьян Ханни, Фернандо, Сальваторе Боккетти, Луис Адриано, Денис Глушаков, Дмитрий Комбаров и Александр Ломовицкий.
Ранее сообщалось, что Шюррле ответил на вопрос, когда планирует дебютировать за «Спартак».
Источник: Россия Сегодня
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