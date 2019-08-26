ЦПВС: боевики 28 раз за сутки обстреляли населённые пункты в Сирии

26 августа 2019     12
ЦПВС: боевики 28 раз за сутки обстреляли населённые пункты в Сирии

03:49

Руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Алексей Бакин заявил, что боевики 28 раз за сутки обстреляли населённые пункты в Сирии.

Об этом говорится в заявлении, поступившем в распоряжение RT.

«24 августа зафиксировано 28 обстрелов. Боевики незаконных вооружённых формирований совершили обстрелы населённых пунктов: Биньямин, Сабикия, Алеппо, Маканис-Эд-Дувайри, Халаса провинции Алеппо; Кермель, Сафсафа, Чекурджак, Икко, Сандран, Нахшеба, Бейт-Джунауро, Ардаш-Даг, Айн-Эль-Кантара, Телль-Харуф, Хараб-Эль-Хизато провинции Латакия; Эс-Салихия провинции Идлиб», — указал он.

Ранее в ЦПВС заявили о наращивании боевиками сил в идлибской зоне деэскалации.

18 июля ФАН передавало, что российские журналисты совместно с представителями ЦПВС в Сирии посетили провинцию Хомс. 

Источник: Россия Сегодня

Поделиться:

Сейчас читают:

ЦПВС: боевики 28 раз за сутки обстреляли населённые пункты в Сирии
ЦПВС: боевики 28 раз за сутки обстреляли населённые пункты в Сирии

03:49 Руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Алексей Бакин заявил, что боевики 28 раз за сутки …


Ученый назвал причину распространения экзотических болезней в России
Ученый назвал причину распространения экзотических болезней в России

Советник директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Виктор Малеев рассказал, почему у россиян возрастает риск заразиться такими заболеваниями, как лихорадка Западного Нила, …


Норвегия засомневалась в целесообразности Севморпути
Норвегия засомневалась в целесообразности Севморпути

Норвегия сомневается в экономической целесообразности Северного морского пути (СМП) и проверит его на соответствие экологическим стандартам. Об этом заявила министр …


Еще одна страна отозвала признание независимости Косово
Еще одна страна отозвала признание независимости Косово

Африканское государство Того стало пятнадцатой страной, отозвавшей признание независимости самопровозглашенной республики Косово. Об этом 25 августа сообщил глава МИД Сербии …


Своя историческая «правда»: почему Польша приглашает Россию отметить лишь некоторые даты Второй мировой войны
Своя историческая «правда»: почему Польша приглашает Россию отметить лишь некоторые даты Второй мировой войны

В Польше ожидают, что высокопоставленная делегация из России в 2020 году приедет на 75-ю годовщину освобождения Освенцима. При этом Москва …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты