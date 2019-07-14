ЦСКА проиграл «Крыльям Советов» в первом туре РПЛ

Самарские «Крылья Советов» одержали победу над московским ЦСКА в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
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Встреча, прошедшая на «Самара Арене», завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев поля.
В составе «Крыльев Советов» дубль оформил Александр Соболев, забивший на 51-й и реализовавший пенальти на 58-й минутах матча.
Во втором туре ЦСКА на своём поле сыграет с «Оренбургом», а «Крылья Советов» примут тульский «Арсенал». Оба матча пройдут 20 июля.
Ранее сообщалось, что «Ростов» обыграл «Оренбург» в первом туре РПЛ.
Источник: Россия Сегодня