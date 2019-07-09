ЦСКА разгромил «Рубин» в контрольном матче

Московский ЦСКА одержал разгромную победу над казанским «Рубином» в контрольном матче, который состоялся на базе армейцев в Ватутинках.

Встреча завершилась со счётом 4:0.

Хет-трик оформил Арнор Сигурдссон, а также с пенальти отличился Фёдор Чалов.

В первом туре нового сезона Российской премьер-лиги (РПЛ) красно-синие 14 июля на выезде сыграют с самарскими «Крыльями Советов», а казанцы 15 июля в гостях будут противостоять столичному «Локомотиву».

Ранее Алан Дзагоев рассказал, когда снова сможет тренироваться с ЦСКА.