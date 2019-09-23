Цыганские мотивы и каверы на Джо Кокера и Нину Симон: чем запомнился отборочный этап «Голоса. 60+»

На Первом канале прошёл второй выпуск нового сезона вокального проекта «Голос. 60+». Он завершил отборочный этап, так называемые слепые прослушивания, по итогам которого команды всех четверых наставников были окончательно сформированы. Среди конкурсантов, которые прошли в следующий этап проекта, есть как профессиональные музыканты, так и обычные пенсионеры. Участники исполнили народные песни, каверы на известные хиты и композиции собственного авторства.

Пятница для зрителей Первого канала по традиции прошла под знаком вокального проекта «Голос. 60+». Второй выпуск предполагал завершение части «слепых прослушиваний» — уже на следующей неделе участники проекта перейдут к раунду «нокаутов».

Выступление первых же конкурсанток — уроженок Казани, сестёр Галины и Ольги Богдановых — оценили Пелагея и Лев Лещенко. В качестве наставника вокалистки выбрали последнего.

Сёстры исполнили цыганскую песню «Лодочка». По словам Богдановых, они с детства слышали такую музыку, поскольку росли по соседству с цыганами.

«Мы настолько прониклись этим пением. Мы просто влюбились в цыганское пение», — объяснила Галина Богданова.

В свою очередь, основатель латиноамериканского бэнда, петербуржец Владислав Зуев спел джазовый хит Ain’t Misbehavin’ Томаса Уоллера.

Его в свою команду пригласил Михаил Боярский. «Пьер Ришар вам в подмётки не годится», — отметил он и в качестве трофея взял у музыканта шляпу. Позже её забрал Лев Лещенко.

Сюрпризом для наставников и зрителей стало то, что Зуев уже сотрудничал с одной из наставниц, Валерией: во время первых гастролей певицы в Санкт-Петербурге он работал её звукорежиссёром.

Следующий участник проекта, Леонид Макеенко, рассказал, что поёт столько, «сколько себя помнит», а диапазон его голоса составляет три октавы. Несмотря на это, он более 25 лет проработал в шахте.

На «слепом прослушивании» Макеенко спел народную песню «Ах, ты душечка» и был принят в команду Пелагеи. Членов жюри восхитили вокальные возможности участника.

«Если бы работали на поверхности, то давно были бы в Большом театре», — заметил Боярский.

Молодость, интеллигентность и талант — так телеведущий Дмитрий Нагиев охарактеризовал участницу Ирину Нижегородцеву.

В юности она освоила игру на барабанах, а после — академический вокал. Однако музыкальную карьеру из-за любви на некоторое время пришлось оставить, отметила певица.

Для участия в «слепых прослушиваниях» она выбрала композицию I Put a Spell On You, наиболее известную в исполнении джаз-певицы Нины Симон. Выступление Нижегородцевой оценили Лев Лещенко и Валерия — участница выбрала первого.

Музыкант Александр Шанс, как справедливо и с каламбуром заметил Нагиев, получил шанс и вошёл в число вокалистов команды Валерии.

Кавер на песню Unchain My Heart и сопутствующую импровизацию Шанса Боярский посчитал «достойной поворота».

«Перехрипел даже Джо Кокера (исполнителя Unchain My Heart. — RT)», — отметил Лещенко и добавил, что Шанс был руководителем первого варьете в России.

Уроженец Москвы, сейчас проживающий в Нью-Йорке, Анатолий Алёшин заявил, что проект «Голос. 60+» обладает «мотивационной силой для людей старшего поколения». Для выступления он выбрал хит Вячеслава Добрынина «Сумасшедший дождь». Алёшина в свою команду пригласила Пелагея.

«Я, конечно, понимаю, что я теперь называюсь вашим наставником, но я чувствую, что мне есть, чему поучиться у вас», — напоследок заметила Пелагея.

Между тем выяснилось, что Алёшин, как и Шанс, уже встречался со Львом Лещенко: прежде, чем переехать в США музыкант пел в ВИА «Весёлые ребята».

Портной из Москвы Игорь Афанасьев стал последним участником, вошедшим в состав команды Михаила Боярского. Ещё в годы работы в доме моды Вячеслава Зайцева Афанасьев играл в музыкальном коллективе, но вскоре участие в проекте сошло на нет.

«Я себя считаю творческим человеком, — рассказал он. — Наверное, в рамках одного направления всегда тяжело. Вот и сейчас захотелось вернуться, но уже по-другому».

Дмитрий Усик — военный пенсионер и единственный участник второго выпуска «слепых прослушиваний», чьё выступление оценили все наставники. Усик исполнил песню «Одинокая гармонь» и отправился в команду Пелагеи.

«Я человек армейский, но я всю жизнь следил за искусством и литературой», — признался он.

Не повернулись судьи к Юрию Ценину, Нине Тартаковской и Александру Субботину. Однако наставники не преминули отметить своеобразие каждого из участников.

Под конец выпуска Валерия, Лев Лещенко, Михаил Боярский и Пелагея поздравили друг друга с «укомплектованными командами».

«Лучшие из лучших двигаются дальше», — резюмировал Нагиев.

Итоги первых «слепых прослушиваний»

Премьера второго сезона вокального проекта «Голос. 60+» прошла в эфире Первого канала 13 сентября. Два из четырёх кресел жюри вместо музыкантов Леонида Агутина и Валерия Меладзе заняли Михаил Боярский и Валерия.

Свои места сохранили наставник первого сезона Лев Лещенко и настоящий «ветеран» проекта певица Пелагея. К слову, именно её зрители назвали лучшим наставником премьерного сезона.

По итогам первого дня «слепых прослушиваний» большую часть команды удалось сформировать певице Валерии: три из четырёх вакантных мест достались жителю Североуральска Владимиру Гирцыку, солисту ансамбля «Самоцветы» Олегу Слепцову и самой возрастной участнице проекта «Голос. 60+» Людмиле Пахомовой, отметившей минувшей весной 91-й день рождения.

По два человека в команду набрали Михаил Боярский и Лев Лещенко. Среди подопечных Боярского — актёр и кинорежисёр Владимир Лаптев и певица Елена Гурилёва, в команде Лещенко — профессиональный музыкант Андрей Лысиков и заслуженный артист России Юрий Шиврин. Пелагея же в первом выпуске сезона отобрала в команду пока только одного музыканта — жителя Пензенской области Михаила Рыжова.

Незадолго до запуска второго сезона проекта «Голос. 60+» руководство Первого канала анонсировало новую систему голосования в проекте, которую представят в финале сезона в начале октября.

Источник: Россия Сегодня