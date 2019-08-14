Чалов тренировался в общей группе футболистов ЦСКА в преддверии дерби со «Спартаком»

14 августа 2019     13
Чалов тренировался в общей группе футболистов ЦСКА в преддверии дерби со «Спартаком»

15:27

Нападающий московского ЦСКА Фёдор Чалов работал в общей группе перед матчем шестого тура Российской премьер-лиги со столичным «Спартаком».

РИА Новости

Об этом сообщает «Чемпионат».

Напомним, что в матче пятого тура Чалов получил перелом носа при столкновении с защитником «Сочи» Иваном Миладиновичем.

Матч «Спартак» — ЦСКА пройдёт 19 августа в Москве на стадионе «Открытие Арена». Начало — в 20:00.

Ранее в «Сочи» подтвердили, что Миладинович записал Чалову видео с извинениями.

Источник: Россия Сегодня

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