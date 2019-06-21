«Челси» назначил экс-голкипера команды Чеха техническим директором клуба

21 июня 2019     27
«Челси» назначил экс-голкипера команды Чеха техническим директором клуба

Бывший вратарь лондонского «Челси» Петр Чех назначен на пост технического директора футбольного клуба.

Об этом сообщает официальный сайт синих.

На этой должности Чех сменил Майкла Эменало. В функции Чеха теперь будут входить консультации по всем техническим вопросам, а также по вопросам производительности команды. Помимо этого он будет отвечать за связь академии с главной командой.

Чех начал профессиональную карьеру в 1999 году. После выступлений на родине за «Хмель» и «Спарту» он перешёл во французский «Ренн». С 2004 по 2015 год Чех защищал ворота «Челси», после чего перебрался в «Арсенал», за который выступал до конца нынешнего сезона. 

Ранее сообщалось, что Терри может возглавить «Дерби Каунти», если Лэмпард уйдёт в «Челси».

Источник: Россия Сегодня

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