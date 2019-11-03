«Челси» победил «Уотфорд» в матче АПЛ

Ранее сообщалось , что «Ливерпуль» вырвал победу над «Астон Виллой» в 11-м туре АПЛ.

В других матчах игрового дня «Брайтон энд Хоув Альбион» обыграл «Норвич Сити» (2:0), а «Шеффилд Юнайтед» разгромил «Бёрнли» (3:0).

Победу Челси принесли голы Тэмми Абрахама и Кристиана Пулишича, отличившихся на 5-й и 55-й минутах.

Встреча, прошедшая в Уотфорде, завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

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