«Челси» победил «Уотфорд» в матче АПЛ

2 ноября 2019     22
«Челси» победил «Уотфорд» в матче АПЛ

23:18

Лондонский «Челси» одержал победу над «Уотфордом» в матче 11-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

@ChelseaFC Twitter

Встреча, прошедшая в Уотфорде, завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

Победу Челси принесли голы Тэмми Абрахама и Кристиана Пулишича, отличившихся на 5-й и 55-й минутах.

«Уотфорд» ответил голом Жерара Деулофеу, реализовавшего пенальти на 80-й минуте.

 В других матчах игрового дня «Брайтон энд Хоув Альбион» обыграл «Норвич Сити» (2:0), а «Шеффилд Юнайтед» разгромил «Бёрнли» (3:0).

Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» вырвал победу над «Астон Виллой» в 11-м туре АПЛ.

Источник: Россия Сегодня

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