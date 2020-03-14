Чемпионат Армении по футболу приостановлен из-за коронавируса

10:19

Федерация футбола Армении объявила о приостановке всех турниров под эгидой организации из-за пандемии коронавируса.

«Принимая во внимание информацию о новых случаях коронавируса в Армении и предотвращение дальнейшего распространения эпидемии, а также на основании призыва правительства республики, Федерация футбола Армении приняла решение до 23 марта приостановить все соревнования, проводимые под эгидой ФФА. Таким образом, 18-й тур Высшей лиги, 22-й и 23-й туры Первой лиги чемпионата Армении, а также полуфинал Кубка страны отложены», — говорится в сообщении на сайте организации.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от него погибли около 5 тысяч человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 70 тысяч.

Ранее сообщалось, что большинство клубов АПЛ готовы признать «Ливерпуль» чемпионом в случае отмены сезона.

Источник: Россия Сегодня