Чемпион НБА возвращается домой: Мозгов подписал контракт с «Химками»

Подмосковный клуб «Химки» объявил о заключении соглашения с первым в истории российским чемпионом НБА Тимофеем Мозговым. Последние девять лет центровой провёл в Северной Америке, где выступал за «Кливленд Кавальерс», «Лос-Анджелес Лейкерс», «Денвер Наггетс» и «Нью-Йорк Никс». Чего ждать от сотрудничества 33-летнего спортсмена с российской командой — в материале RT.

Возвращение

В начале июля клуб НБА «Орландо Мэджик» отчислил из команды центрового Тимофея Мозгова. К тому моменту россиянин проходил процедуру реабилитации после травмы колена, а в его активе не значилось ни одной официальной встречи за коллектив из Флориды. Уже тогда в СМИ появились слухи о возможном возвращении спортсмена в подмосковные «Химки», а в конце месяца эта информация была подтверждена официально. Игрок заключил с клубом контракт на один год, подробности соглашения не разглашаются.

«В «Химки» я возвращаюсь с положительными эмоциями и хорошим настроением. Здесь меня все ждут и любят… С клубом и городом у меня многое связано, и предстоящий сезон будет очень важным как для меня, так и для команды. Всё делаю для того, чтобы быть готовым к старту чемпионата. Я уже пообщался с (главным тренером. — RT) Римасом Куртинайтисом, мы раньше работали вместе и общий язык точно найдём без проблем», — цитирует Мозгова пресс-служба «Химок».

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Сам главный тренер высоко оценил таланты первого в истории отечественного чемпиона Национальной баскетбольной ассоциации и выразил мнение, что он сможет помочь «Химкам» добиться успехов в новом сезоне.

«Мозгов — один из ведущих российских баскетболистов с очень большим опытом выступлений в НБА. Мы уже работали вместе в «Химках» во время моего первого прихода в команду, и уже тогда он был одним из лучших центровых Европы. У него был отличный тандем с (Зораном. — RT) Планиничем. Сейчас у нас тоже есть хорошие разыгрывающие, и Тимофей нам очень поможет. Он всегда борется, профессионально относится к делу, играет сердцем, имеет характер и, самое главное, хочет играть», — сказал Куртинайтис.

При этом генеральный директор подмосковного клуба Павел Астахов выразил мнение, что центровой вряд ли сможет выступить за сборную России на грядущем Кубке мира, а также рассказал о намерении атлета вернуться в НБА.

«Мы понимали ситуацию со здоровьем, с травмами. Он каждое межсезонье приезжал в Химки тренироваться. И сейчас было так же. Мы наблюдали за процессом, видя динамику восстановления, решили заключить контракт. Мы понимали все риски. Сотрудничество должно быть взаимовыгодным. Тимофей истосковался по игре, он чемпион НБА, наш воспитанник… Он не скрывает, что, если всё будет хорошо, он попробует через год вернуться в НБА», — заключил Астахов.

Причины

Мозгов — живое доказательство того, насколько быстро меняется специфика баскетбола. В январе 2015 года «Кливленд Кавальерс» расстался с двумя пиками первого раунда драфта новичков, чтобы выменять российского центрового у «Денвер Наггетс» и усилить обойму, которой предстояло сражаться за чемпионский титул. А уже в июле 2019-го его многомиллионный контракт без малейших колебаний выкупил «Орландо Мэджик» — середняк Восточной конференции, за год пребывания в заявке которого спортсмен ни разу не вышел на паркет.

Причин существенных изменений в статусе Мозгова немало, и все они объективны. Первая кроется в его возрасте. Сейчас Тимофею 33, и проблемы с коленями вычеркнули из его карьеры не только весь предыдущий сезон, но и, вероятно, Кубок мира в Китае. Но дело отнюдь не только в паспортных данных и состоянии здоровья. Будучи настоящим образцом трудолюбия, самоотдачи и правильного отношения к обязанностям профессионального спортсмена, центровой так и не смог адаптироваться к новым требованиям, предъявляемым к исполнителям его амплуа в заокеанской лиге.

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Чтобы пользоваться спросом на рынке и проводить на площадке достаточно времени в ключевых встречах, в современной НБА «большому» уже недостаточно просто качественно цементировать трёхсекундную зону и умело бороться за подбор. Вместе с габаритами он должен обладать как минимум одним из трёх качеств — относительно стабильно бросать с дальней дистанции, грамотно защищаться против маленьких игроков на периметре или иметь задатки плеймейкера. Некоторые и вовсе могут похвастаться полным набором вышеназванных достоинств. В качестве примера можно привести новоиспечённого представителя «Филадельфия Севенти Сиксерс» Эла Хорфорда или действующего чемпиона в составе «Торонто Рэпторс» Марка Газоля.

В настоящее время классические центровые уже не очень востребованы. Достаточно вспомнить Грега Монро, который четыре года назад завершил регулярный чемпионат с показателями в 15,9 очка и 10,2 подбора в среднем за игру (больше, чем у Мозгова в любом из его заокеанских сезонов). В прошлом году американец сменил три клуба, но так и не стал основным, после чего отправился в немецкую «Баварию». И это при том, что он на четыре года моложе Тимофея и может похвастать чуть более разнообразным атакующим арсеналом.

Таким образом, случай россиянина далеко не единичный. Мозгова вряд ли стоит винить за то, что на четвёртом десятке он не сумел последовать примеру Брука Лопеза и полностью перестроиться под новые реалии заокеанской лиги.

Дивиденды

Во-первых, приход Мозгова способен обеспечить подмосковному клубу дополнительное внимание со стороны болельщиков и СМИ. Достижением договорённости с Мозговым «Химки» уже взорвали самую настоящую трансферную бомбу — и это несмотря на длительное отсутствие у Тимофея игровой практики и полную неизвестность относительно сроков его восстановления. Кроме того, сейчас было бы наивно требовать чего-то более существенного от баскетболиста, чей последний официальный матч на клубном уровне датируется апрелем 2018 года.

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Сама возможность воочию понаблюдать за игрой первого отечественного чемпиона НБА и призёра статусных международных турниров наверняка привлечёт новых зрителей на трибуны и повысит интерес как к «Химкам», так и в целом к Единой лиге ВТБ. И это вкупе с тем фактом, что в будущем сезоне первенство обещает стать предельно конкурентным.

Что касается баскетбольных перспектив, то всерьёз рассуждать о них ещё слишком рано. Безусловно, Куртинайтис рассчитывает на суперзвёздного по российским меркам исполнителя и уповает на его сильнейшие качества. Но при этом никто не знает, как скоро он получит в своё полное распоряжение именитого ветерана. Как отметил Астахов, к полноценным тренировкам с командой Мозгов приступит лишь в начале сентября.

Впрочем, по возвращении в строй Мозгов непременно получит игровое время. Даже несмотря на то что летом химчане подписали сразу нескольких исполнителей в переднюю линию — Девина Букера, Евгения Валиева и самого высокого баскетболиста Лиги ВТБ Андрея Десятникова. В разгар сезона Куртинайтису понадобится каждый, ведь его подопечным предстоит провести суммарно 58 матчей только в регулярных чемпионатах Евролиги и Единой лиги ВТБ.

Источник: Россия Сегодня