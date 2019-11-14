Червиченко высказался о возможном уходе Карпина из «Ростова»

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Бывший владелец московского «Спартака» Андрей Червиченко высказал мнение о возможном уходе Валерия Карпина а также ряда игроков из «Ростова» из-за финансовой ситуации в клубе.

@rostovfc Twitter

«А кто готов работать бесплатно? Карпин и его команда знают себе цену. «Ростов» идёт в лидирующей группе, на одном уровне с «Локомотивом», ЦСКА, «Краснодаром». И логично требует к себе другого отношения. Однако область не выполняет обязательства. Видимо, там забыли, что не платить можно только рабам и дуракам», — приводит слова Червиченко «Советский спорт».

Он отметил, что футболистам «Ростова» надо «памятники ставить» за то, что что они до сих пор держат такой высокий уровень при сложившейся в клубе ситуации.

«Получается, люди играют за идею, за болельщиков. Но вечно так продолжаться не будет», — добавил экс-владелец «Спартака».

По итогам 16 туров Российской премьер-лиги «Ростов» занимает третье место в турнирной таблице, набрав 30 очков.

Ранее Карпин не исключил, что может покинуть «Ростов» из-за ситуации в клубе.

Источник: Россия Сегодня