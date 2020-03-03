Черчесов анонсировал возможные сюрпризы в составе сборной России на контрольные матчи

10:45

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов заявил, что в составе национальной команды на предстоящие контрольные матчи могут появиться игроки, чей вызов станет неожиданностью для широкой общественности.

РИА Новости

«Список игроков мы назовём 16 марта. Дождёмся окончания тура, нас никто не лимитирует в этом плане. Как раз за неделю до начала сбора объявим. Если говорить о молодёжной сборной: у нас уже и Обляков был, и Чалов. Не удивляйтесь, если у нас появится ещё кто-то, кого вы не ждёте. Заинтриговал?» — приводит слова Черчесова «Россия 24».

Тренировочный сбор в Новогорске начнётся 22 марта. 28 марта подопечные Черчесова на выезде сыграют со сборной Швеции, а 31 марта, тоже в гостях, — с национальной командой Молдавии.

Ранее Кокорин заявил, что намерен побороться за место в составе сборной России на предстоящем чемпионате Европы — 2020.

Источник: Россия Сегодня