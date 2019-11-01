Черчесов высказался о переводе Бакаева в центр поля в «Спартаке»

1 ноября 2019     24
Черчесов высказался о переводе Бакаева в центр поля в «Спартаке»

13:16

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов прокомментировал решения главного тренера московского «Спартака» Доменико Тедеско о смене позиций в команде некоторых игроков сборной.

«Как правило, такие ситуации и возникают, когда команду принимают новые тренеры», — цитирует специалиста Sport24.

Он отметил, что изменения также произошли в столичном «Динамо», где команда играет теперь в три центральных защитника, — место в составе потерял игрок молодёжной национальной команды Роман Евгеньев.

«Спартак» в двух последних матчах после долгого перерыва действовал в три центральных защитника, двумя из них были Джикия и Кутепов. Бакаев играл в середине поля, а Зобнин и вовсе латераля. И это тоже повод для анализа, потому что мы не рассматриваем в сборной Бакаева как футболиста центра поля, а Зобнина — как флангового игрока тем более», — сказал Черчесов.

Сборная России сумела досрочно квалифицироваться на чемпионат Европы по футболу — 2020. Следующими соперниками подопечных Черчесова станет Бельгия и Сан-Марино.

Ранее Черчесов выразил уверенность, что некоторые игроки сборной могут проявить себя в качестве тренеров.

Источник: Россия Сегодня

Поделиться:

Сейчас читают:

Пьяный севастополец нанес знакомому множество ножевых ранений
Пьяный севастополец нанес знакомому множество ножевых ранений

Полиция Севастополя задержала 30-летнего мужчину, который подозревается в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью своего знакомого. Инцидент произошёл в квартире злоумышленника …


Температура воздуха в Севастополе опустится до 2 градусов ниже ноля
Температура воздуха в Севастополе опустится до 2 градусов ниже ноля

Дежурный синоптик центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Ольга Куташина сообщила, что ночью 2 ноября температура воздуха опустится до …


Этнографический диктант в СевГУ некоторые писали стоя
Этнографический диктант в СевГУ некоторые писали стоя

Сегодня жители России пишут этнографический диктант. В Севастополе для этого предоставили 12 площадок, одна из них – в СевГУ. Как …


Старейшей в России роще пробкового дуба исполнилось 200 лет
Старейшей в России роще пробкового дуба исполнилось 200 лет

Роща пробкового дуба, которая растет в Никитском ботаническом саду, отметила 200 лет со дня основания, сообщает Крыминформ. Эти деревья высаживались …


Черчесов высказался о переводе Бакаева в центр поля в «Спартаке»
Черчесов высказался о переводе Бакаева в центр поля в «Спартаке»

13:16 Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов прокомментировал решения главного тренера московского «Спартака» Доменико Тедеско о смене позиций …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты