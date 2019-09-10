Черчесов: надо заслужить даже секунду игры в сборной России

14:40

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов высказал мнение о принципе формирования состава национальной команды.

© Александр Вильф РИА Новости

«Нам надо наверстать упущенные очки, а не думать о том, кто выйдет, а кто нет. Надо заслужить даже секунду игры в сборной. Может быть, это жёстко, но у нас так» — заявил Черчесов в эфире канала «Россия 24».

В рамках квалификации на чемпионат Европы 2020 года сборная России на выезде обыграла Шотландию со счётом 2:1, а Казахстан на своём поле — со счётом 1:0 и, набрав 15 очков, продолжает занимать второе место в группе I.

Следующие матчи национальная команда проведёт 10 и 13 октября со сборными Шотландии и Кипра.

Ранее Черчесов призвал не поднимать вопрос о возможном совмещении работы в сборной и клубе.

Источник: Россия Сегодня