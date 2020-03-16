«Черышева среди заболевших нет»: три футболиста «Валенсии» заразились коронавирусом

Пресс-служба «Валенсии» сообщила о пяти случаях заражения коронавирусом в клубе. Сообщается, что в числе заболевших тренер и врач команды, а также защитники Эльяким Мангала, Хосе Гайя и Эсекьель Гарай, известный по выступлениям за «Зенит». Отец российского полузащитника команды Дениса Черышева заявил, что его сын сдал отрицательный тест на коронавирус. По его словам, в настоящий момент все игроки команды находятся на домашнем карантине и тренируются по индивидуальной программе.

В высшем дивизионе чемпионата Испании — Примере — зафиксированы первые случаи заражения коронавирусом. Пресс-служба «Валенсии» сообщила, что пятеро сотрудников клуба, в том числе три футболиста, сдали положительный тест на заболевание.

«Все эти люди в настоящий момент чувствуют себя хорошо и находятся дома, соблюдая режим карантина. В ближайшие часы клуб будет и дальше сообщать о развитии ситуации. Он также вновь выражает готовность поддержать органы здравоохранения и их кампании по информированию населения и подчёркивает, что важно оставаться дома и продолжать следовать ранее опубликованным гигиеническим и профилактическим мерам», — говорится в заявлении на официальном сайте «Валенсии».

Изначально речь шла лишь об одном заболевшем. Аргентинский защитник Эсекьель Гарай опубликовал на своей странице в Instagram сообщение, в котором признался, что у него был обнаружен коронавирус. Он сопроводил пост своей фотографией с поднятым вверх большим пальцем.

«Очевидно, что для меня 2020 год начался неудачно. Анализы показали, что у меня коронавирус. Я чувствую себя очень хорошо, и всё, что сейчас остаётся делать, — следовать указаниям врачей, то есть изолировать себя», — написал Гарай.

В начале февраля аргентинец получил разрыв крестообразных связок, в связи с чем был вынужден пропустить последние матчи своей команды, включая две встречи 1/8 финала Лиги чемпионов с итальянской «Аталантой». Гарай хорошо известен российским болельщикам по выступлению за петербургский «Зенит», в котором он провёл два года и в сезоне-2014/15 стал чемпионом страны. Сине-бело-голубые не остались в стороне от беды своего бывшего футболиста и пожелали ему скорейшего выздоровления.

С неожиданным заявлением выступила супруга Гарая Тамара Горро. Она сообщила, что не считает нужным проходить тестирование, так как сейчас в этой процедуре может нуждаться кто-то ещё. Что касается их детей, то в настоящий момент они находятся в Мадриде.

Изначально имена заразившихся игроков «Валенсии» не назывались, и многих беспокоило, нет ли в их числе полузащитника сборной России Дениса Черышева. Однако затем испанский журналист Экстор Гомес сообщил, что, помимо Гарая, диагноз подтвердился у защитников Эльякима Мангала и Хосе Луиса Гайи, тренера Пако Карамаса, а также врача команды Хуана Альяги.

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Информацию о том, что здоровью россиянина ничего не угрожает, подтвердил и его отец Дмитрий Черышев. По его словам, на время карантина, который продлится две-три недели, все игроки будут находиться у себя дома и тренироваться по индивидуальной программе.

«Нашли у нескольких футболистов коронавирус, нашли проблему, которую сейчас будут решать. Постараются исключить все контакты, которые есть. Футболисты сидят дома, им раздали указания — как нужно тренироваться, что нужно делать. Поэтому каждый тренируется в индивидуальном режиме. Дениса среди заболевших нет», — приводит слова Черышева-старшего РИА Новости.

Ситуация вокруг коронавируса в Испании по-прежнему остаётся одной из самых серьёзных в Европе. 15 марта Министерство здравоохранения сообщило, что общее число заболевших достигло 7,7 тыс. человек. Накануне по всей стране был введён режим повышенной готовности. Закрыты многие учреждения, отменены массовые мероприятия, а жителям запрещается покидать дома без острой необходимости. Подобные меры будут действовать как минимум две недели.

Однако футбол на Пиренейском полуострове был парализован ещё раньше. 12 марта руководство Ла Лиги приняло решение временно приостановить розыгрыши Примеры и Сегунды. Некоторые спортсмены, в том числе нападающий «Барселоны» Лионель Месси, обратились к болельщикам со словами поддержки и призывами следовать рекомендациям врачей. Тогда же руководство «Валенсии» обязало своих футболистов пройти процедуру тестирования на вирус нового типа.

Сразу после появления новости о болезни пяти сотрудников «летучих мышей» Черышев попал в неприятную ситуацию. В интернете появилась фотография, на которой он якобы совершает пробежку на улице, несмотря на запрет властей. Стоит отметить, что подтверждения того, что на снимке действительно запечатлён россиянин, нет. Тем не менее полузащитник подвергся резкой критике со стороны пользователей социальных сетей, обвинивших его в безответственности.

Источник: Россия Сегодня