Черышев оправился после травмы и приступил к тренировкам

17:36
Российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев восстановился от травмы задней поверхности бедра и приступил к тренировкам с основным составом команды.
Как сообщает клубная пресс-служба, россиянин приступил к полноценным тренировкам с сегодняшнего дня. Черышев залечил травму задней поверхности левого бедра, из-за которой пропускал последние матчи команды.
В текущем сезоне полузащитник провёл за «Валенсию» 16 матчей, в которых забил один гол.
Ранее сообщалось, что «Валенсия» без Черышева покинула Кубок Испании после встречи с «Гранадой».
Источник: Россия Сегодня