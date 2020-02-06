Черышев оправился после травмы и приступил к тренировкам

6 февраля 2020     10
Черышев оправился после травмы и приступил к тренировкам

17:36

Российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев восстановился от травмы задней поверхности бедра и приступил к тренировкам с основным составом команды.

Как сообщает клубная пресс-служба, россиянин приступил к полноценным тренировкам с сегодняшнего дня. Черышев залечил травму задней поверхности левого бедра, из-за которой пропускал последние матчи команды.

В текущем сезоне полузащитник провёл за «Валенсию» 16 матчей, в которых забил один гол.

Ранее сообщалось, что «Валенсия» без Черышева покинула Кубок Испании после встречи с «Гранадой».

Источник: Россия Сегодня

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