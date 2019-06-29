Черышев: переход в «Валенсию» почти завершён

Футболист сборной России Денис Черышев подтвердил, что «Валенсия» близка к выкупу его контракта у «Вильярреала».

«Переход почти завершен. Наставник «Валенсии» Марселино — это тренер, который сделал на меня ставку. Возвращение в Лигу чемпионов — вызов для меня», — цитирует Черышева Mundo Deportivo.

В прошлом сезоне россиянин выступал за «Валенсию» на правах аренды из «Вильярреала». Во всех турнирах Черышев сыграл 41 матч и забил четыре гола.

Ранее сообщалось, что «Вильярреал» продаст Черышева в «Валенсию» за €5 млн.