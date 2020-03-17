Четверо россиян пострадали при взрыве в жилом доме

17 марта 2020     7
Четверо россиян пострадали при взрыве в жилом доме

Четверо россиян пострадали в результате взрыва в жилом доме в Смоленской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местную Единую дежурно-диспетчерскую службу.

Взрыв произошел в ночь на вторник, 17 марта, в одной из деревень Рославльского района. Специалисты отметили, что причина взрыва пока неизвестна.

Пострадавших доставили в больницу, одного прооперировали.

Ранее, в начале марта, в Самаре в многоквартирном доме произошел взрыв газа, в результате которого несущая стена здания обрушилась на соседний дом. Из-под завалов извлекли семерых человек: четверых взрослых и троих детей.

Источник: Лента.Ру

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