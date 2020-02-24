Четырехлетний россиянин попытался сделать отцу подарок на 23 Февраля и умер

Четырехлетний мальчик из станицы Кривянской в Ростовской области умер при попытке сделать отцу сюрприз ко Дню защитника Отечества 23 февраля, сообщает DonDay-novocherkassk.

По информации издания, происшествие случилось 21 февраля. Ребенок сделал в детском саду открытку, принес домой и хотел повесить на стену с помощью канцелярского гвоздика. Встав на стул, он положил гвоздик в рот для удобства, сделал резкий вздох и проглотил острый предмет. Мальчик начал задыхаться, родители пытались оказать ему помощь самостоятельно, но потом поняли, что надо ехать в больницу. Своей машины у них не было, пришлось обращаться к соседям. Когда они доехали до врачей, ребенок начал синеть от удушья. Около часа медики пытались реанимировать его, но спасти маленького пациента не удалось. Рентген показал, что гвоздик застрял в бронхах.

В декабре 2019-го в Севастополе умер восьмилетний мальчик, который прыгал на кровати, упал и получил смертельный удар головой о каркас.

Источник: Лента.Ру