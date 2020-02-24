Четырехлетний россиянин попытался сделать отцу подарок на 23 Февраля и умер

24 февраля 2020     24
Четырехлетний россиянин попытался сделать отцу подарок на 23 Февраля и умер

Четырехлетний мальчик из станицы Кривянской в Ростовской области умер при попытке сделать отцу сюрприз ко Дню защитника Отечества 23 февраля, сообщает DonDay-novocherkassk.

По информации издания, происшествие случилось 21 февраля. Ребенок сделал в детском саду открытку, принес домой и хотел повесить на стену с помощью канцелярского гвоздика. Встав на стул, он положил гвоздик в рот для удобства, сделал резкий вздох и проглотил острый предмет. Мальчик начал задыхаться, родители пытались оказать ему помощь самостоятельно, но потом поняли, что надо ехать в больницу. Своей машины у них не было, пришлось обращаться к соседям. Когда они доехали до врачей, ребенок начал синеть от удушья. Около часа медики пытались реанимировать его, но спасти маленького пациента не удалось. Рентген показал, что гвоздик застрял в бронхах.

В декабре 2019-го в Севастополе умер восьмилетний мальчик, который прыгал на кровати, упал и получил смертельный удар головой о каркас.

Источник: Лента.Ру

Метки: 
Поделиться:

Сейчас читают:

Опрос показал снижение рейтинга партии «Слуга народа»
Опрос показал снижение рейтинга партии «Слуга народа»

Рейтинг украинской пропрезидентской партии «Слуга народа» снизился за месяц на 9% и составляет 36%. Об этом в понедельник, 24 февраля, …


Во Франции задержали автобус из Италии из-за подозрения на коронавирус у водителя
Во Франции задержали автобус из Италии из-за подозрения на коронавирус у водителя

Полиция задержала автобус, который приехал во французский Лион из Италии, из-за подозрений на наличие коронавируса у водителя. Об этом сообщило …


На Украине раскрыли число получивших биометрический паспорт жителей ДНР и ЛНР
На Украине раскрыли число получивших биометрический паспорт жителей ДНР и ЛНР

Более 950 тысяч человек, зарегистрированных на территории самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, получили биометрический паспорт для выезда за границу. …


Четырехлетний россиянин попытался сделать отцу подарок на 23 Февраля и умер
Четырехлетний россиянин попытался сделать отцу подарок на 23 Февраля и умер

Четырехлетний мальчик из станицы Кривянской в Ростовской области умер при попытке сделать отцу сюрприз ко Дню защитника Отечества 23 февраля, …


Лавров прокомментировал удары российской авиации в Идлибе
Лавров прокомментировал удары российской авиации в Идлибе

Нет ничего неожиданного в том, что российская авиация наносила удары по террористам в сирийской провинции Идлиб. Об этом заявил ТАСС …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты