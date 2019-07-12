Четыре новичка «Краснодара», мыльная опера «Зенита» и подписание Влашича ЦСКА: что нужно знать о фаворитах РПЛ

Действующий чемпион «Зенит» летом пополнил состав лишь двумя новичками, одним из которых стал Алексей Сутормин. Сначала полузащитник перешёл в «Рубин», но спустя неделю переехал в Санкт-Петербург. В свою очередь, ЦСКА удалось выкупить у «Эвертона» контракт Николы Влашича, а готовящийся к дебюту в Лиге чемпионов «Краснодар» приобрёл сразу четырёх футболистов.

Ориентировочный состав: Александр Максименко — Айртон Лукас, Георгий Джикия, Самуэль Жиго, Николай Рассказов — Роман Зобнин, Фернандо — Зелимхан Бакаев, Софьян Ханни, Лоренсо Мельгарехо — Луис Адриано (Эсекьель Понсе).

Нынешнее межсезонье стало для «Спартака» первым после прихода на пост генерального директора клуба Томаса Цорна, однако кадровой революции вслед за этим назначением не последовало. Скорее, летом продолжился процесс обновления команды, начатый зимой.



Были расторгнуты контракты с многолетними лидерами красно-белых — Дмитрием Комбаровым и Денисом Глушаковым, а у Сальваторе Боккетти срок соглашения подошёл к концу.

Также покинул Москву Зе Луиш. По информации авторитетного портала Transfermarkt, «Порту» заплатил за форварда из Кабо-Верде €8,5 млн плюс бонусы за достижение игроком различных результатов.

На замену ему у «Ромы» приобрели 22-летнего нападающего Эсекьеля Понсе, который в прошлом сезоне забил 21 мяч в составе греческого клуба АЕК. Правда, открыть счёт голам в «Спартаке» аргентинцу пока не удалось.

Помимо Понсе, столичный клуб купил у «Ромы» 20-летнего вратаря Андреа Романьоли, который будет выступать за «Спартак-2». На перспективу перешёл в стан красно-белых и немецкий полузащитник Малколм Баду.

Впрочем, на этом трансферная деятельность москвичей может не закончиться. Если верить СМИ, клуб всерьёз интересуется талантливым румынским полузащитником Янисом Хаджи, а зимой готов подписать контракт с первым номером сборной России — Маринато Гилерме.

Из прочих событий следует выделить назначение капитаном команды Георгия Джикии. При этом вице-капитаном стал Роман Зобнин.

Что касается результатов, демонстрируемых «Спартаком» в межсезонье, то на Кубке Париматч красно-белые заняли лишь третье место. Однако, возможно, это и к лучшему: на аналогичном турнире зимой подопечные Олега Кононова выступили ярко, а затем у них наблюдались функциональные проблемы.

ЦСКА

Ориентировочный состав: Игорь Акинфеев — Марио Фернандес, Звонимир Шарлия, Виктор Васин (Игорь Дивеев), Хёрдур Магнуссон — Ильзат Ахметов, Иван Обляков, Арнор Сигурдссон, Никола Влашич — Фёдор Чалов, Яка Бийол.

Главной задачей на лето для ЦСКА стало подписание полноценного контракта с Николой Влашичем, и армейцы с ней справились идеально. По сведениям Transfermarkt, столичный клуб заплатил «Эвертону» за хорвата €15,7 млн. Ещё €1,5 млн ушло на выкуп соглашения Игоря Дивеева у «Уфы».

А с Родриго Бекао договориться не удалось. В итальянском «Удинезе» бразильцу предложили лучшие условия, и он отправился покорять Серию А. Ему на замену арендовали другого молодого защитника — 22-летнего хорвата Звонимира Шарлию.

Футболист перешёл в ЦСКА на год, и российский клуб получил право первоочередного выкупа перспективного игрока.

В остальном армейцы начнут сезон в прежнем составе. Кажется, москвичам удастся удержать даже Марио Фернандеса. Во всяком случае, Евгений Гинер заявил, что натурализованный бразилец команду не покинет.

Единственное, что могло расстроить болельщиков, — неудачное выступление на Кубке Париматч. В рамках турнира армейцы потерпели три поражения и заняли последнее место. Однако тренерский штаб призвал не реагировать на результаты контрольных встреч, тем более что в последней товарищеской игре перед началом нового сезона красно-синие разгромили «Рубин» со счётом 4:0, а хет-триком отметился Арнор Сигурдссон.

«Краснодар»

Ориентировочный состав: Матвей Сафонов — Сергей Петров, Александр Мартынович, Урош Спаич, Дмитрий Скопинцев (Дмитрий Стоцкий) — Кайо (Юрий Газинский, Руслан Камболов), Кристофер Ольссон, Тонни Вильена — Вандерсон, Юнес Намли (Виктор Классон) — Ари (Иван Игнатьев).

Из всех российских топ-клубов максимальным изменениям подвергся состав «Краснодара». Во-первых, южанам было необходимо усиление в свете дебюта в Лиге чемпионов. Во-вторых, коллектив понёс серьёзные потери в центре поля: Шарль Каборе и Маурисио Перейра покинули «Краснодар», а Юрий Газинский с Виктором Классоном получили серьёзные травмы.



Им на смену клуб приобрёл Тонни Вильену («Фейеноорд»), Кайо («Санта-Клара»), Юнеса Намли (ПЕК Зволле) и Руслана Камболова («Рубин»). Суммарно на четырёх этих футболистов «Краснодар» потратил около €15 млн.

Однако на этом трансферная кампания южан может не закончиться. Главный тренер команды Мурад Мусаев на встрече с болельщиками заявил, что ждёт ещё пару новичков.

Между тем и в заметно обновлённом составе бронзовый призёр РПЛ провёл запоминающийся Кубок Париматч. Подопечные Мусаева обыграли ЦСКА, «Спартак» и «Ростов» и стали обладателями трофея.

В городе же по случаю дебюта команды в Лиге чемпионов наблюдается настоящий ажиотаж. Так, в начале июля в клубе объявили о рекордных продажах абонементов. «Краснодар» уже реализовал почти 12 тыс. сезонных «проходок». Презентовали южане и новую форму, которая, как всегда, получилась довольно стильной.

«Локомотив»

Ориентировочный состав: Маринато Гилерме — Мацей Рыбус, Ведран Чорлука, Соломон Кверквелия (Мурило), Дмитрий Живоглядов (Владислав Игнатьев) — Гжегож Крыховяк, Дмитрий Баринов — Алексей Миранчук, Антон Миранчук, Рифат Жемалетдинов — Фёдор Смолов.

Сразу несколько прежних лидеров покинули и «Локомотив». Ещё в мае был расторгнут контракт с Игорем Денисовым, а летом на выход из клуба последовали Дмитрий Тарасов, Тарас Михалик и Мануэл Фернандеш.

Единственной потерей, к которой тренерский штаб Юрия Сёмина был явно не готов, стал уход 18-летнего полузащитника Хвичи Кварацхелии. Грузин находился в команде в аренде, но мало кто сомневался, что с перспективным футболистом будет подписан полноценный контракт.

Однако за неделю до матча за Суперкубок с «Зенитом» Кварацхелия неожиданно покинул расположение железнодорожников, а вскоре оказался в «Рубине». Сёмин не скрывал своего разочарования и даже признался, что заплакал, когда узнал об уходе Хвичи.

Что касается приобретений, то клуб вновь грамотно точечно усилился на трансферном рынке. Во-первых, за €12 млн был выкуплен у ПСЖ Гжегож Крыховяк. Во-вторых, состав вице-чемпиона пополнили защитники Мурило и Дмитрий Живоглядов. Оба попали в стартовый состав на игру с «Зенитом».

В-третьих, клубу удалось продлить контракт с прогрессирующим невероятными темпами Дмитрием Бариновым. А вот договориться с Гилерме пока не удаётся. На встрече с болельщиками Маринато прямо заявил, что клуб не прилагает к этому достаточных усилий. Если стороны не придут к консенсусу, зимой натурализованный бразилец может оказаться в «Спартаке».

«Локомотиву» требуется усиление и на линию атаки в связи с серьёзной травмой Джефферсона Фарфана. Впрочем, даже кадровые проблемы не помешали подопечным Сёмина обыграть «Зенит» в матче за Суперкубок.

«Зенит»

Ориентировочный состав: Андрей Лунёв — Дуглас Сантос (Юрий Жирков), Бранислав Иванович, Ярослав Ракицкий, Игорь Смольников — Себастьян Дриусси, Магомед Оздоев, Вилмар Барриос, Алексей Сутормин (Эмилиано Ригони) — Артём Дзюба, Сердар Азмун.

Парадокс, но действующий чемпион страны «Зенит», наряду с «Оренбургом», долгое время оставался одним из немногих клубов РПЛ, которые летом обходились без приобретения новичков.

Однако в начале июля состав питерцев пополнил бразильский левый защитник Дуглас Сантос из «Гамбурга», за которого клуб заплатил €12 млн, а затем завершилась трансферная мелодрама с Алексеем Суторминым.

Ярко проявивший себя в прошлом сезоне полузащитник сначала перешёл в «Рубин», но через неделю вновь сменил клуб. При этом в руководстве РПЛ подчеркнули, что все переходы были совершены в рамках правил.

Зато «Зенит» покинула целая группа игроков. Сразу четыре футболиста — Иван Новосельцев, Эльмир Набиуллин, Дмитрий Полоз и Ибрагим Цаллагов — отправились в аренду в «Сочи». По информации СМИ, в Италии могут продолжить карьеру Эрнани и Эмилиано Ригони. А травмированный вице-чемпион Европы Клаудио Маркизио решил расторгнуть контракт с клубом по обоюдному согласию сторон.