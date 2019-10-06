Четыре очка в двух матчах и участие в суперголе: Панарин успешно начал сезон НХЛ в новой команде

Российский форвард Артемий Панарин во втором подряд матче за «Рейнджерс» набрал два очка, забросив шайбу и сделав голевую передачу. Во встрече регулярного чемпионата НХЛ против «Оттавы» он помог Павлу Бучневичу и Мике Зибанеджаду провести невероятную по красоте комбинацию. Бывший одноклубник Панарина, голкипер Сергей Бобровский успешно выступает за «Флориду» — его уверенная игра принесла новой команде победу над «Тампой». А в одном из эпизодов двукратный обладатель «Везина Трофи» совершил блестящий сейв после броска Никиты Кучерова. RT рассказывает, чем отметились российские хоккеисты в субботних матчах НХЛ.

Гол дня от российской тройки «Рейнджерс»

Российский форвард Артемий Панарин отлично начал сезон в «Нью-Йорк Рейнджерс», вновь порадовав болельщиков своей новой команды хорошей статистикой. Он вновь записал на свой счёт гол и результативную передачу, которые помогли «синерубашечникам» обыграть на выезде «Оттаву Сенаторз» — 4:1.

Причём взятие ворот отошло на второй план на фоне комбинации, к которой привёл пас Панарина на Мику Зибанеджада на 30-й минуте матча. Швед в касание отдал шайбу Павлу Бучневичу, тот в духе советских хоккеистов вернул её обратно и Зибанеджад пробил по воротам, оформив самый красивый гол дня в НХЛ.

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Именно этот точный бросок стал победным для «Рейнджерс». К тому времени счёт был равным — на гол Зибанеджада в первом тайме ответил Брэди Ткачук. Первая тройка «Рейнджерс» продолжила активно действовать на чужом льду, и в итоге шведский форвард оформил хет-трик, а Панарин поставил точку в матче, реализовав большинство одним касанием из левого круга вбрасывания.

Однако усилий тройки Панарина и Бучневича могло бы и не хватить, если бы не качественная игра Александра Георгиева в воротах нью-йоркской команды. Голкипер отразил 31 бросок за игру, в том числе семь в меньшинстве, а единственную шайбу пропустил после случайного рикошета. У «Оттавы» с обороной всё было не так здорово, хотя Никита Зайцев очень старался реабилитироваться за неудачный матч с «Торонто». Российский защитник заблокировал четыре броска и провёл семь силовых приёмов, избежав отрицательного показателя полезности.

Суперсейв Бобровского на Кучерове

Впечатлающий матч провёл Сергей Бобровский, которому предстояло с «Флоридой Пантерз» остановить лучшую команду прошлогодней регулярки — «Тампу-Бэй Лайтнинг». В итоге россиянин пропустил три шайбы, но совершил 32 сейва, чего оказалось достаточно его команде, чтобы выиграть в основное время.

Самое впечатляющее спасение произошло в третьем периоде, в котором «Тампа» перебросала соперников 17:6. Игроки «Лайтнинг» широко разыгрывали шайбу в большинстве, пасуя друг другу буквально от борта к борту. Когда загнанный Бобровский всё-таки оставил ворота неприкрытыми, Никита Кучеров занёс клюшку и отправил шайбу в их сторону. Но двукратный обладатель «Везина Трофи» сумел в последний момент прыгнуть за далеко летящей шайбой и не просто отразить её, а поймать в ловушку.

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Бобровский был признан третьей звездой матча, и его старания высоко оценил автор хет-трика в ворота Андрея Василевского Майк Хоффман.

«Мы победили благодаря его сейвам. Без них мы бы, наверное, пропустили семь или восемь шайб. Он оставлял нас в игре и воодушевлял всю скамейку запасных. А мы, в свою очередь, смогли реализовать ряд наших моментов», — сказал нападающий «Флориды» после матча.

Травма Малкина

«Питтсбург Пингвинз» с Евгением Малкиным дома уверенно обыграл «Коламбус Блю Джекетс» со счётом 7:2. Но сам российский форвард в разгроме полноценного участия принять не смог. Матч для него закончился крайне неудачно.

В середине второго периода он не поделил лёд с Джейком Гюнцелем, начал падать в сторону скамейки запасных и попал под силовой приём Владислава Гаврикова. От столкновения с бортом Малкин получил травму, подробности которой пока не раскрываются. Нападающий не доиграл матч, в котором провёл на льду всего семь с половиной минут.

Особой вины Гаврикова в поражении команды не было. Он выходил на лёд в третьей паре и большинство голов не застал. Свои «­-2» за полезность он заработал только после шестой и седьмой пропущенных шайб.

Неудачный матч Овечкина

Состояние здоровья Александра Овечкина также вызывало беспокойство по ходу матча «Вашингтон Кэпиталз» против «Каролины Харрикейнз». В первом периоде российский нападающий врезался в ворота и покинул лёд, держась за шею. К счастью, врачи смогли привести игрока в чувство, и он продолжил встречу.

Но чем-то помочь своей команде Овечкин не смог, хотя и очень старался. За матч он нанёс семь бросков по воротам Джеймса Раймера, но ни один из них не достиг цели. В тоже время «Каролина» старательно штурмовала ворота Брэйдена Холтби и смогла отыграться со счёта 0:2, отпраздновав победу в овертайме. Игрой «Харрикейнз» руководило второе звено, в котором блистал Андрей Свечников. Молодой нападающий сделал две голевые передачи, и в итоге «Вашингтон» потерпел первое поражение в сезоне.

Источник: Россия Сегодня