Чечня первой в России закрыла рестораны и кафе из-за коронавируса

В Чечне впервые в России закрыли все рестораны и кафе из-за угрозы распространения коронавируса. На территории республики выявили трех человек с подозрением на коронавирус. Об этом сообщил глава республики Рамзан Кадыров на своей странице во «ВКонтакте».

При этом он уточнил, что продуктовые магазины продолжат работу. В своем Telegram-канале Кадыров заявил, что «ни одна семья в Чеченской Республике не останется без продуктов питания». По его словам, жители могут заказать еду по телефону. Местные волонтеры ежедневно развозят продукты питания нуждающимся семьям и пожилым людям, заверил он.

Кадыров призвал жителей республики отказаться от поездок за пределы региона и по возможности не выходить из дома. В случае недомогания он посоветовал незамедлительно обращаться к врачам.

«Для нас важно сохранить жизнь и здоровье каждого человека. Поэтому всем необходимо быть предельно осторожными, соблюдать правила гигиены, ограничить контакты с окружающими. Да хранит нас Всевышний!» — заключил Кадыров.

Ранее жительница Чечни Залина Джабаева извинилась в эфире ЧГТРК «Грозный» за голосовые сообщения о коронавирусе в WhatsApp. В них она утверждала, что больница в селе Серноводское закрылась из-за поступления туда пациентов с коронавирусом. Журналисты телеканала посетили больницу, о которой говорилось в сообщении, и показали, что медучреждение работает в штатном режиме. Пациентов с коронавирусом там на момент съемок не было.

19 марта все регионы России, в том числе и Чечня, перешли в режим повышенной готовности из-за распространения коронавируса. Россияне, посещавшие страны и территории, где были зафиксированы случаи коронавируса, должны сообщать о своем возвращении на горячую линию. Туристам, прибывшим из Китая, Южной Кореи, Италии, Ирана, Франции, Германии и Испании, необходима самоизоляция на дому на срок до 14 дней.

23 марта премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что число случаев заражения в России возросло до 438. За последние сутки в Москве был зафиксирован 71 новый случай. Более половины зараженных находятся в столице.

Как спастись от коронавируса?

Старайтесь не выходить из дома без лишней необходимости



Зачем это нужно? Вирус распространяется в общественных местах – старайтесь их избегать. Домашний режим особенно важно соблюдать наиболее уязвимой группе – людям старше 65 лет и тем, кто страдает хроническими заболеваниями. Молодым же стоит воздержаться от личного общения с родителями, бабушками и дедушками и пожилыми людьми вообще. Старайтесь поддерживать контакты по телефону или через интернет – это поможет уберечь пожилых людей от опасности заражения.

Соблюдайте дистанцию в общественных местах

Держитесь от людей на расстоянии как минимум один метр, особенно если у кого-то из них кашель, насморк или повышенная температура.

Зачем это нужно? Кашляя или чихая, человек с респираторной инфекцией, такой как COVID-19, распространяет вокруг себя мельчайшие капли, содержащие вирус. Если вы находитесь слишком близко, то можете заразиться вирусом при вдыхании воздуха.

Регулярно мойте руки



Зачем это нужно? Если на поверхности рук есть вирус, то обработка спиртосодержащим средством или мытье рук с мылом убьет его.

По возможности не трогайте руками глаза, нос и рот

Зачем это нужно? Руки касаются многих поверхностей, на которых может присутствовать вирус. Прикасаясь к глазам, носу или рту, можно перенести вирус с кожи рук в организм.

Соблюдайте правила респираторной гигиены

При кашле и чихании прикрывайте рот и нос салфеткой или сгибом локтя; сразу выбрасывайте салфетку в контейнер для мусора с крышкой, обрабатывайте руки спиртосодержащим антисептиком или мойте их водой с мылом.

Зачем это нужно? Это позволяет предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.

При повышении температуры, появлении кашля и затруднении дыхания как можно скорее обращайтесь за медицинской помощью

Зачем это нужно? Повышение температуры, кашель и затруднение дыхания могут быть вызваны респираторной инфекцией или другим серьезным заболеванием. Симптомы поражения органов дыхания в сочетании с повышением температуры могут иметь самые разные причины, среди которых, в зависимости от поездок и контактов пациента, может быть и коронавирус.

Полезные сайты и телефоны:

— сайт стопкоронавирус.рф;

— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;

— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;

— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;

— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);

— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;

— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;

— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09. Источник: Всемирная организация здравоохранения

.rollup { position: relative; width: 100%; max-width: 620px; margin: 20px auto; box-sizing: border-box; background-color: #f5f5f5; } .rollup__arrow { position: absolute; width: 20px; height: 20px; top: 17px; right: 17px; } .rollup__arrow:before { display: block; position: absolute; content: ''; top: 6px; right: 6px; width: 8px; height: 8px; border-top: 1.5px solid #444; border-left: 1.5px solid #444; -webkit-transform: rotate(-135deg); transform: rotate(-135deg); } .rollup__preview { padding: 14px 55px 17px 40px; cursor: pointer; -webkit-transition: padding-top 0.3s ease-in-out, padding-bottom 0s linear 0.3s; transition: padding-top 0.3s ease-in-out, padding-bottom 0s linear 0.3s; } .rollup__content { max-height: 0px; padding: 0 20px 0 40px; font-family: 'PT Serif', Georgia, 'Times New Roman', Times, serif; font-size: 16px; line-height: 24px; color: #444; overflow: hidden; -webkit-transition: max-height 0.3s ease-out; transition: max-height 0.3s ease-out; } .rollup__header { font-family: 'PT Sans', 'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif; font-weight: bold; font-size: 18px; line-height: 27px; color: #6f6f6f; border-bottom: 1px dashed #6f6f6f; -webkit-transition: color 0.3s ease-in, border 0.2s ease; transition: color 0.3s ease-in, border 0.2s ease; } .rollup__title { margin: 25px 0 16px; font-family: 'PT Sans', 'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif; font-weight: bold; font-size: 18px; line-height: 27px; } .rollup p { margin-bottom: 16px; } .rollup p:last-of-type { margin-bottom: 0; padding-bottom: 30px; } .rollup ul { margin: 0 0 32px; padding-left: 47px; } .rollup ul li { position: relative; margin-bottom: 10px; list-style: none; } .rollup ul li:last-of-type { margin-bottom: 0; } .rollup ul li:before { display: block; position: absolute; content: '•'; left: -27px; } .rollup ol { margin: 0 0 32px; padding-left: 35px; } .rollup ol li { margin-bottom: 10px; padding-left: 12px; } .rollup ol li:last-of-type { margin-bottom: 0; } .rollup._open .rollup__preview { padding-top: 25px; -webkit-transition: padding-top 0.3s ease-in-out, padding-bottom 0s linear; transition: padding-top 0.3s ease-in-out, padding-bottom 0s linear; } .rollup._open .rollup__arrow { top: 22px; } .rollup._open .rollup__arrow:before { -webkit-transform: rotate(45deg); transform: rotate(45deg); } .rollup._open .rollup__content { max-height: 2000px; -webkit-transition: max-height 0.3s ease-in; transition: max-height 0.3s ease-in; } .rollup._open .rollup__header { color: #444; border-bottom: 1px dashed #bababa; } .premial-body .rollup { max-width: 720px; } .premial-body .rollup__title { margin-bottom: 10px; } .premial-body .rollup._open { background-color: #f5f5f5; border-top: 1px solid #f5f5f5; border-bottom: 1px solid #f5f5f5; -webkit-transition: background-color 0.2s ease, border 0.2s ease; transition: background-color 0.2s ease, border 0.2s ease; } .premial-body .rollup._open .rollup__preview { padding-bottom: 10px; } @media screen and (max-width: 768px) { .premial-body .rollup, .rollup { width: calc(100% + 40px); margin: 22px 0 22px -20px; background: transparent; border-top: 1px solid #eaeaea; border-bottom: 1px solid #eaeaea; -webkit-transition: background-color 0.2s ease, border 0.2s ease; transition: background-color 0.2s ease, border 0.2s ease; } .premial-body .rollup__preview, .rollup__preview { padding: 18px 50px 18px 20px; } .premial-body .rollup__header, .rollup__header { font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 16px; line-height: 24px; color: #292929; border: none; } .premial-body .rollup__title, .rollup__title { margin-bottom: 7px; font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 16px; line-height: 24px; color: #292929; } .premial-body .rollup__arrow:before, .rollup__arrow:before { border-top: 1.5px solid #292929; border-left: 1.5px solid #292929; } .premial-body .rollup__content, .rollup__content { padding: 0 20px; font-size: 17px; color: #292929; } .premial-body .rollup p:last-of-type, .rollup p:last-of-type { padding-bottom: 20px; } .premial-body .rollup._open, .rollup._open { background: #f3f3f3; border-top: 1px solid #f3f3f3; border-bottom: 1px solid #f3f3f3; } .premial-body .rollup._open .rollup__header, .rollup._open .rollup__header { color: #292929; border: none; } .premial-body .rollup._open .rollup__preview, .rollup._open .rollup__preview { padding-bottom: 8px; padding-top: 18px; } }

Источник: Лента.Ру