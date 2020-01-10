Чижов допустил смену стратегии ЕС к России при новых главах альянса

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Постпред России при Евросоюзе Владимир Чижов допустил, что после смены руководства альянса ЕС может пересмотреть свою стратегию в отношении Москвы, которая в настоящее время мешает развитию их отношений.

«Ситуация сейчас такова, что эти пять принципов (экс-главы дипломатии ЕС Федерики Могерини. — RT) уже становятся тормозом на пути нормализации наших отношений. Поэтому я не исключаю, что Евросоюз в ближайший период займётся тем, что здесь обычно называют стратегическим обзором или выработкой какой-то скорректированной стратегии», — заявил он в интервью газете «Коммерсантъ».

Чижов призвал Евросоюз «найти выход из тупика… в который он себя загнал» в отношениях с Россией.

При этом он признал маловероятным кардинальное изменение позиции ЕС в отношении Москвы.

«Стратегию развития ЕС, его взаимоотношения с внешним миром по большому счёту определяют страны—члены. Это разные страны со своими приоритетами, с разными правительствами, между ними далеко не всегда благостные и беспроблемные отношения, что сказывается на общей позиции», — пояснил постпред России.

Чижов также отметил рост настроений внутри стран ЕС за улучшение отношений с Россией, хотя, по его словам, пока «не набралось критической массы политической воли, способной повернуть Евросоюз в правильном направлении».

С 1 декабря к исполнению своих обязанностей приступили новый глава Евросовета бельгиец Шарль Мишель, руководитель Европейской комиссии, экс-глава Минобороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен, а также новый представитель ЕС по иностранным делам испанец Жозеп Боррель.

Источник: Россия Сегодня