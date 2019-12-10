Чижов заявил об охоте на ведьм в отношении защитников русских в ЕС

10 декабря 2019     18
Чижов заявил об охоте на ведьм в отношении защитников русских в ЕС

00:55

Постпред России при ЕС Владимир Чижов отметил, что в некоторых странах Евросоюза развернулась полномасштабная охота на ведьм в отношении защитников прав русскоязычных граждан.

РИА Новости

«В ряде стран ЕС развёрнута достойная времен маккартизма охота на ведьм в отношении тех, кто мужественно встаёт на защиту попранных прав русскоязычного населения», — цитирует его ТАСС.

Чижов отметил, что в ряде европейских стран на государственном уровне пытаются целенаправленно выдавить русский язык из всех сфер жизни, нарушая, таким образом, права русскоязычного населения.

«Во многих странах Евросоюза принимаются законы, грубо нарушающие защищённые многосторонними конвенциями языковые и образовательные права нацменьшинств. Всё это подаётся как меры по защите государственных языков этих стран, пострадавших, как это преподносится в их новейшей мифологии, от тяжкого наследия СССР», — подчеркнул российский постпред.

Он напомнил, что невозможно построить собственную идентичность за счёт отрицания других культур.

В октябре Украина объявила о переводе русскоязычных школ на украинский язык в 2020 году.

В конце апреля Конституционный суд Латвии признал законным перевод русскоязычных школ на латышский язык обучения.

Источник: Россия Сегодня

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