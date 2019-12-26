Чиновники и губернаторы присоединились к акции «Елка желаний» по примеру Путина

26 декабря 2019     9
Чиновники и губернаторы присоединились к акции «Елка желаний» по примеру Путина

Федеральные чиновники и губернаторы присоединились к акции «Елка желаний» в Кремле по примеру президента России Владимира Путина, который второй год исполняет новогодние желания юных россиян. Об этом сообщает ТАСС в четверг, 26 декабря.

В этому году в Александровском зале Кремля установили сразу девять новогодних деревьев — по одному на каждый федеральный округ, отдельная елка украшена для федеральных чиновников. Ели украсили открытками в форме шаров, на которых написаны детские мечты.

По словам первого заместителя главы администрации президента Сергея Кириенко, в прошлом году Владимир Путин подал пример всем остальным, взяв с елки сразу пять шаров с желаниями. Теперь исполнить детские мечты стремятся и руководители крупнейших компаний, отметил он.

Так, вице-премьеру Татьяне Голикова предстоит подарить ноутбук Анастасии Кривошее из Астраханской области. Министр здравоохранения Вероника Скворцова будет выполнять мечту юного музыканта о синтезаторе.

Главе Минпромторга Денису Мантурову необходимо договориться о встрече с председателем Конституционного суда РФ с подростком из Архангельской области.

Президент 5 декабря на международном форуме добровольцев в Сочи во второй раз принял участие в акции. Глава государсвта исполнил желание 10-летнего ребенка.

Источник: Лента.Ру

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