Чиновники решили судьбу брошенных в Шереметьево детей

27 января 2020     2
Чиновники решили судьбу брошенных в Шереметьево детей

Брошенных отцом в московском аэропорту Шереметьево мальчиков из Комсомольска-на-Амуре могут передать родной матери Ольге, которая завела новую семью. О судьбе детей ТАСС рассказали в министерстве социальной защиты населения Хабаровского края.

По словам собеседника агентства, женщина беременна и ждет третьего ребенка, она с партнером готова забрать к себе сыновей. Ее новую семью в ведомстве оценили как благополучную. Мать заверила чиновников, что не знала, что мальчиков увезли в другой город. До этого она говорила, что не жила с ними и бывшим мужем и была не в курсе происходящего с ними.

Решение о передаче братьев будут принимать органы опеки. Региональные власти будут содействовать в их возвращении к родительнице. Сейчас решается вопрос с транспортировкой, по состоянию здоровья мать не сможет сама прилететь за ними. «Надеемся, что в течение трех дней все решится», — отметили в министерстве.

Ранее стало известно, что отец уже не первый раз бросает сыновей. Родственники не хотели оформлять над ними опекунство, и возможно их определят в детский дом или интернат.

26 января житель Хабаровска по имени Виктор оставил в Шереметьево двух сыновей пять и семи лет с запиской, в которой говорилось, что у него нет денег на их содержание, но он готов забрать их позже. К бумаге прилагалась копия паспорта мужчины, с собой у детей были все документы и школьные дневники. Сам родитель улетел в Ростов.

На родителя завели дело по статье 125 УК («Оставление в опасности»). Губернатор Московской области Андрей Воробьев обещал отцу помочь найти наботу.

*** Обратная связь с отделом «Общество»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость, вопросы или идея для материала, напишите на этот адрес: russia@lenta-co.ru

Источник: Лента.Ру

Метки: 
Поделиться:

Сейчас читают:

Чиновники решили судьбу брошенных в Шереметьево детей
Чиновники решили судьбу брошенных в Шереметьево детей

Брошенных отцом в московском аэропорту Шереметьево мальчиков из Комсомольска-на-Амуре могут передать родной матери Ольге, которая завела новую семью. О судьбе …


Поклонская сняла шпильки и надела кеды
Поклонская сняла шпильки и надела кеды

Депутат Госдумы Наталья Поклонская прибыла на встречу с людьми в Евпатории в белых кедах с разноцветными шнурками. Фотографии опубликованы в …


ЧП на выходных: севастопольская Орловка горела ярким пламенем
ЧП на выходных: севастопольская Орловка горела ярким пламенем

Пожар произошел 26 января в селе Орловка под Севастополем. Об этом стало известно в 15:44. Спасатели по сигналу выехали на …


Вести Севастополь 27.01.2020
Вести Севастополь 27.01.2020. Выпуск 11:25

Главные темы выпуска: – Материнский капитал вскоре начнут давать за первенцев. Покупают квартиры, платят за детский сад. Как ещё государственная …


Жители блокадного Ленинграда получили в Севастополе медали в честь 75-летия Победы
Жители блокадного Ленинграда получили в Севастополе медали в честь 75-летия Победы

Сегодня на аллее городов-героев у знака «Ленинград» жителям блокадного города, которые живут в Севастополе, вручили медали “75 лет Победы”. Награда …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты