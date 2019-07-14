Число жертв ДТП с автобусом в Башкирии возросло до шести

Число погибших в результате ДТП с пассажирским автобусом в Башкирии возросло до шести, сообщили в ГИБДД.

Турция предрекла НАТО усиление после закупок С-400 НАТО должно одобрить закупку Турцией российских зенитных ракетных систем (ЗРК) С-400, поскольку альянс окажется выгодополучателем от этой сделки. Об этом …



Число жертв ДТП с автобусом в Башкирии возросло до шести Число погибших в результате ДТП с пассажирским автобусом в Башкирии возросло до шести, сообщили в ГИБДД. РИА Новости Источник: Россия …



Десять человек госпитализированы после ДТП в Башкирии Десять человек доставлены в больницы из опрокинувшегося в Башкирии пассажирского автобуса. Об этом сообщили в ГИБДД России. Как передает ТАСС, …



Сотрудник ФСО найден мертвым на яхте московского адвоката Сотрудник Федеральной службы охраны (ФСО) Сергей Гриднев скончался в Москве. По данным источника Telegram-канала Baza, его тело было найдено на …

