Число погибших в результате ДТП с пассажирским автобусом в Башкирии возросло до шести, сообщили в ГИБДД.
- РИА Новости
Источник: Россия Сегодня
Число погибших в результате ДТП с пассажирским автобусом в Башкирии возросло до шести, сообщили в ГИБДД.
Источник: Россия Сегодня
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Число жертв ДТП с автобусом в Башкирии возросло до шести
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Десять человек госпитализированы после ДТП в Башкирии
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