Число жертв заражения COVID-19 на Филиппинах возросло до шести

14 марта 2020     23
Число жертв заражения COVID-19 на Филиппинах возросло до шести

06:55

На Филиппинах от последствий заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 скончались шесть человек.

Об этом сообщает телеканал ABS-CBN со ссылкой на заявление Министерства здравоохранения страны.

Уточняется, что шестой погибший был госпитализирован с признаками коронавируса 3 марта, однако заболевание у него было подтверждено только за два дня до его кончины — 11 марта.

Ранее в США назвали число погибших от коронавируса на территории страны.

13 марта президент США Дональд Трамп объявил режим чрезвычайной ситуации в США из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

Источник: Россия Сегодня

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