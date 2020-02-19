Число жертв коронавируса в Китае выросло до 2004

19 февраля 2020     16
Число жертв коронавируса в Китае выросло до 2004

04:04

Число погибших от последствий заражения новым типом коронавируса в Китае увеличилось до 2004, более 14,3 тыс. граждан выздоровели.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.

Уточняется, что количество зафиксированных случаев заражения превысило 74 тыс.

Ранее стало известно, что 1921 человек скончался в китайской провинции Хубэй, где отмечается вспышка нового типа коронавируса.

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил влияние ситуации с коронавирусом на экономику.

Источник: Россия Сегодня

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